挨批反火力發電公投死亡連署始祖 台中市長盧秀燕：800萬民意展現
檢調近日偵辦罷免連署涉及偽造文書案，台中市長盧秀燕批評民進黨政府濫用司法，台中綠營反譏盧當立委時推動「反火力發電公投」，是死亡連署始祖。市府表示，「反空汙公投」已將近800萬票通過，是民意的展現，盧任內台中空品也大幅進步。
民進黨台中市黨團今天指出，盧秀燕2018年還在擔任立法委員時，曾推動反火力發電公投，然而公投連署書有1萬1849份死亡連署，外加近18萬份不合格連署，盧自己就是「死亡連署」的始祖，不好好道歉說明，還護航國民黨、汙蔑司法不公。
環保局表示，台中火力發電廠長年燃煤，排放空汙嚴重影響中部民眾健康，盧秀燕2018年擔任領銜人提案反空汙公投，要求中央平均每年至少降低1%火力發電廠發電量，經中選會審核達標，同年11月24日全民公投，以將近800萬票同意通過。
環保局指出，盧秀燕上任市長時，中火每年燃煤1500萬噸，去年已降至1200萬噸，這是台中空品進步的關鍵；台中去年PM2.5平均值13.9微克，低於全國平均，更是中南部最佳。市府再次呼籲，中央不要忘記中火新建2部燃氣機組後，要拆除2部燃煤機組的承諾。
盧秀燕2018年4月3日領銜提出「是否同意以平均每年至少降低1%的方式逐年降低火力發電廠發電量」，募集49萬7243份連署，31萬4395份合格；公投時該案獲得795萬張同意票，同意比例79%，有效同意票站投票權人數40%，提案通過。
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