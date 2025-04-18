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大方送！彰化垃圾減量有成 廚餘製成有機土壤改良劑2400包

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣環保局為感謝民眾配合資源分類、廚餘回收，將免費提供2400包堆肥廚餘製成的有機土壤改良劑給民眾索取。圖／彰化縣府提供
彰化縣環保局為感謝民眾配合資源分類、廚餘回收，將免費提供2400包堆肥廚餘製成的有機土壤改良劑給民眾索取。圖／彰化縣府提供

彰化縣環保局去年7月起實施垃圾破袋稽查、及退運機制，落實廚餘回收政策，半年內垃圾減量高達18%，廚餘回收量也增加逾四成，環保局回收菜葉、果皮等堆肥廚餘，製成有機土壤改良劑，將免費提供2400包給民眾索取。

彰化縣環保局將提供2400包、每包約1公斤的有機土壤改良劑讓民眾索取，民眾可於4月21日至25日攜帶身分證至各鄉鎮市公所指定時間地點領取，每人限領1份，送完為止。

環保局去年7月起加強垃圾破袋稽查，各鄉鎮市清潔隊運往溪州焚化廠的垃圾車加嚴「落地檢查」，若發現袋中含有12件以上資源回收物或廚餘比例超過30%，整車退運，讓資源回收量大幅提高，回收量從前年的4439噸提高到去年的6354噸，增加了43%，而去年下半年整體垃圾量減少2萬3641公噸，減幅高達18%。

此次發送的有機土壤改良劑即是回收的家戶菜葉、果皮等堆肥廚餘，由田尾堆肥中心經過破碎、脫水等處理程序製成的堆肥，可用於花草樹木施肥，建議以1份改良劑混拌1至10份土壤使用，能有效提升土壤肥力。

不過彰化縣垃圾中含廚餘比例仍高達20%，環保局除了持續執行廚餘回收、減塑宣導、及垃圾破袋檢查，也評估未來繼續不定期結合活動分送有機土壤改良劑，以感謝民眾配合資源分類回收。

彰化縣環保局去年7月起實施垃圾破袋稽查、及退運機制，落實廚餘回收政策，讓垃圾大幅減量。圖／彰化縣府提供
彰化縣環保局去年7月起實施垃圾破袋稽查、及退運機制，落實廚餘回收政策，讓垃圾大幅減量。圖／彰化縣府提供
彰化縣環保局為感謝民眾配合資源分類、廚餘回收，將免費提供2400包堆肥廚餘製成的有機土壤改良劑給民眾索取。圖／彰化縣府提供
彰化縣環保局為感謝民眾配合資源分類、廚餘回收，將免費提供2400包堆肥廚餘製成的有機土壤改良劑給民眾索取。圖／彰化縣府提供
彰化縣環保局加強宣導垃圾資源分類、廚餘回收，並將免費提供2400包堆肥廚餘製成的有機土壤改良劑給民眾索取。圖／彰化縣府提供
彰化縣環保局加強宣導垃圾資源分類、廚餘回收，並將免費提供2400包堆肥廚餘製成的有機土壤改良劑給民眾索取。圖／彰化縣府提供

廚餘 環保局

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