改善南投數位教育 秀育企業暖捐1744台實物投影機
南投縣長許淑華17日在南投市平和國小，接受秀育企業董事長梁徽彬捐贈1744台實物投影機，南投全縣各國中小學及旭光高中，每班都獲得1臺，縣府推動數位教育，又往前邁出一大步。
南投縣長許淑華表示，位於彰化的秀育企業主要生產電腦周邊產品，梁徽彬董事長事業有成，熱心公益，送給南投學生一份大禮，讓南投縣的國中小班班都有一臺實物投影機。
參觀陶藝教學，指導老師透過實物投影機，將放大的影像直接投映在教室螢幕上，許縣長稱讚這套設備「影像清晰、畫質又好！」，可以提高孩子專注力，學習效果可以更好，感謝秀育企業的捐贈。
南投縣府教育處表示，智慧教室的核心設備，包括互動式觸控大屏幕、高速網路環境及數位學習載具等，多元數位教學工具，可以打造更加靈活、高效的學習環境。秀育企業捐贈實物投影機，不僅有助於補強數位學習設備，更能讓教師在課堂中透過實物投影機進行即時展示，使教學內容更加生動直觀，提高學生學習興趣與專注力。
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