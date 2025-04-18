台中新光三越4/20起聯合特販會 78品牌進駐

台中新光三越發生氣爆至今停業中，業者今天宣布，20日起展開第3場台中世貿聯合品牌特販會，78家品牌參興；線上購物節也同步展開，逾3000個商品供會員選購。

台中新光三越於2月13日發生氣爆造成重大死傷，全館至今封館停業中，業者指出，已全面啟動善後作業，推動多項應對措施，等待再重聚。

對於專櫃人員的短期安置，業者指出，繼上一場世貿特販會吸引近萬人進館，會員主顧客及鐵粉們感受最熟悉的新光三越購物氛圍。也因顧客給予極大的鼓勵與分享，再繼續規劃第3場聯合品牌特販會，近220名人員參與。

業者表示，第3場聯合品牌特販會從4月20日起到5月7日登場，共集結78家品牌參加，包括化妝品、潮流服飾、集團女鞋、家庭用品、兒童用品、日韓商品、保健養生等。現場祭出集團品牌5折起，家居生活用品7折起。

除品牌特販會，業者表示，即日起到4月23日舉辦的「線上購物節」，集結150家達人商店品牌館、超過3000項的明星商品。新光三越同時亦積極針對整建修復計畫加速進行，期望能盡快與顧客在更舒適、最熟悉的購物環境重聚。

母親節即將到來，台中大遠百從今天起至5月13日舉辦媽咪我愛你檔期，集結全館回饋、分期刷卡禮與HAPPY GO點數加碼等超值優惠，同步規劃多場親子與音樂主題活動，邀請民眾於假日與母親一同參與，包括19日由親子互動體驗柯爾鴨派對，20日的時尚廣場化身溫馨音樂會，由大鼻子音樂教室帶來演出，以音樂傳遞對母親的感謝與祝福。