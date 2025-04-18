每年1萬元 彰化推「童萌卡」買育兒用品

彰化縣政府為鼓勵青壯家庭設籍、減輕育兒負擔，今年推出0歲至3歲「童萌卡」，給予台幣1萬元的點數，讓年輕夫妻可到特約商店，購買育兒用品，預估發放2萬4500人。

民代則認為，仍需搭配產業升級、就業支持、社會住宅供給等條件，才能讓人才根留彰化。

彰化縣因生育率降低、青壯年流失等因素，截至前年底，人口數已低於125萬人，除了低於升格直轄市的門檻外，縣府原有兩位副縣長編制，自縣長王惠美第二任起，副縣長編制減為1人，儘管縣府祭出比其他縣市相對優渥的新生兒每胎補助3萬元福利政策，去年人口仍跌破123萬人，截至上月底為122萬0292人，人口流失中。

縣府今年獲議會支持，編列2.54億元發放「童萌卡」，幼兒的父親或母親或幼兒須設籍彰化縣，並連續設籍彰化縣滿1年以上，且中途未遷出者，每年發給1萬點（元）的「童萌卡」，到特約店家購買嬰兒商品，用意是減輕民眾育兒負擔、增加養育意願，也活絡在地消費、地方發展。

議員吳韋達說，童萌卡僅是起步，真正能留住年輕人的，是整體生活條件的提升，包括地方產業升級、青年就業支持、社會住宅供給，以打造更全面的友善育兒環境。

議員劉珊伶、曹嘉豪也認為，童萌卡恐無法挽回人口流失狀況，但仍贊同該政策，希望達到減輕民眾負擔，感受幸福感。

縣府今天將舉辦2場「童萌卡特約商店招募說明會」，邀請有意成為童萌卡特約商店的業者參與，上午場是在埔心鄉老人文康中心、下午場則於彰化縣政府1樓第一會議室舉行。