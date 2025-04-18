聽新聞
0:00 / 0:00

每年1萬元 彰化推「童萌卡」買育兒用品

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣政府為鼓勵青壯家庭設籍、減輕育兒負擔，今年推出0歲至3歲「童萌卡」，給予台幣1萬元的點數，讓年輕夫妻可到特約商店，購買育兒用品，預估發放2萬4500人。

民代則認為，仍需搭配產業升級、就業支持、社會住宅供給等條件，才能讓人才根留彰化。

彰化縣因生育率降低、青壯年流失等因素，截至前年底，人口數已低於125萬人，除了低於升格直轄市的門檻外，縣府原有兩位副縣長編制，自縣長王惠美第二任起，副縣長編制減為1人，儘管縣府祭出比其他縣市相對優渥的新生兒每胎補助3萬元福利政策，去年人口仍跌破123萬人，截至上月底為122萬0292人，人口流失中。

縣府今年獲議會支持，編列2.54億元發放「童萌卡」，幼兒的父親或母親或幼兒須設籍彰化縣，並連續設籍彰化縣滿1年以上，且中途未遷出者，每年發給1萬點（元）的「童萌卡」，到特約店家購買嬰兒商品，用意是減輕民眾育兒負擔、增加養育意願，也活絡在地消費、地方發展。

議員吳韋達說，童萌卡僅是起步，真正能留住年輕人的，是整體生活條件的提升，包括地方產業升級、青年就業支持、社會住宅供給，以打造更全面的友善育兒環境。

議員劉珊伶、曹嘉豪也認為，童萌卡恐無法挽回人口流失狀況，但仍贊同該政策，希望達到減輕民眾負擔，感受幸福感。

縣府今天將舉辦2場「童萌卡特約商店招募說明會」，邀請有意成為童萌卡特約商店的業者參與，上午場是在埔心鄉老人文康中心、下午場則於彰化縣政府1樓第一會議室舉行。

育兒 議員

延伸閱讀

創刊26年榮獲42座金鼎獎 「經典」照片說盡彰化300年人文自然

電子工程師被詐390萬元 彰化警方當場逮獲女車手

舅舅遭撞亡…彰化警揪出肇逃者、討回數百萬買房訂金 少女贈老虎水彩畫

減輕育兒壓力 彰化縣首發「童萌卡」每年1萬元買嬰幼兒用品

相關新聞

發文重掛禮義廉恥匾額？台中藍綠爭議 教局：融入品格教育

早期校園常見「禮義廉恥」匾額，近年逐漸消失。國民黨台中市議員昨建議市府應發文給各校，掛回「禮義廉恥」；綠營議員反對，認為...

台中市民乘車碼上路 研擬防弊

台中市政府在上月底推出市民限定乘車碼，民眾手機掃碼就能搭公車，不需實體卡，已經有逾3萬人綁定，不過民代擔心，實體卡恐成冒...

秀育企業慨捐南投1744台實物投影機

秀育企業昨天捐贈南投縣國中小學1744台實物投影機，協助推動打造數位科技智慧校園，提升教學品質。

每年1萬元 彰化推「童萌卡」買育兒用品

彰化縣政府為鼓勵青壯家庭設籍、減輕育兒負擔，今年推出0歲至3歲「童萌卡」，給予台幣1萬元的點數，讓年輕夫妻可到特約商店，...

救命卻找不到？台中議員點名市殯找嘸AED 衛生局回應了

台中市公共場域共設置1763台AED（自動體外去顫器），市議員今提案，要求加強管理，多名議員反映，經常到市殯致意，卻不知...

影／盧秀燕比主辦單位早到 立委讚：未來總統就是要這種規格

台中市長盧秀燕今天上午參加行政院會，下午2時趕回台中，參加立委盧縣一中部聯合服務處揭牌儀式。盧縣一說，「其實她（盧秀燕）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。