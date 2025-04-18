秀育企業慨捐南投1744台實物投影機

秀育企業昨天捐贈南投縣國中小學1744台實物投影機，協助推動打造數位科技智慧校園，提升教學品質。

南投縣長許淑華說，這次獲贈實物投影機，全縣班班都有一台投影機，學生學習不落人後，更在數位教育邁出一大步。

許淑華昨天在南投市平和國小，接受秀育企業董事長梁徽彬捐贈實物投影機，師生也搶先體驗實物投影機教學，有教師透過實物投影機，將放大陶瓷影像直接投映在教室螢幕，影像清晰、畫質好，可讓學生聽講更專注，提高學習效果。

秀育企業董事長梁徽彬表示，數位教學需要軟硬體設備整合，這次捐贈實物投影機，是數位教學的教材，能協助老師更輕鬆地指導學生，為學生提供更豐富的學習資源，希望拋磚引玉，帶動更多企業出錢出力，為台灣教育做出更多貢獻。

許淑華說，南投縣這2年持續投入教育經費，112年度起推動「班班有大屏」計畫，將班級投影機更換為互動式觸控大屏幕，去年底更領先全國推動「一師一載具、生生有平板」計畫，讓學生在學習方面不落人後，加上企業挹注，校園教學設備，不斷升級。