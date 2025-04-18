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台中市民乘車碼上路 研擬防弊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市府推出市民限定乘車碼，透過「台中Go」App綁定市民交通卡，可自動產生乘車碼，免帶實體卡，已有3萬人綁定。圖／台中市政府提供
台中市府推出市民限定乘車碼，透過「台中Go」App綁定市民交通卡，可自動產生乘車碼，免帶實體卡，已有3萬人綁定。圖／台中市政府提供

台中市政府在上月底推出市民限定乘車碼，民眾手機掃碼就能搭公車，不需實體卡，已經有逾3萬人綁定，不過民代擔心，實體卡恐成冒名搭車漏洞，應取消實體卡。交通局表示，目前以宣導及不定期稽查為主，將再檢討有無妥善的防弊機制

台中市議會交通地政委員會昨開會，召委陳政顯提到，市民限定乘車碼用意良善，是很先進的政策，但綁定後1個市民同時擁有虛擬（手機）、實體2種卡片，可能衍生實體卡借給他人冒名使用，建議市府參考國外案例，綁定虛擬卡就註銷實體卡，有需求再重新開通。另有與會民代提案建議，將敬老愛心卡點數加入市民限定乘車碼服務中。

交通局長葉昭甫說，市民交通卡也曾討論過冒用問題，以不定時稽查防範，查獲三次將永久停權，但目前仍未有冒名使用市民交通卡案例，但曾抓過冒用敬老愛心卡，因民眾是否冒用敬老卡，外觀容易辨認。

葉昭甫表示，市民交通卡有186萬人申請，市民限定乘車碼有3萬人綁定，幾乎有需求的市民都已經享有優惠，過去宣導都會強調，沒必要借卡給其他市民，若非市民，僅能宣導榮譽概念，配合不定期稽查與罰則，呼籲市民不要為他人方便損害自身權益。

葉昭甫認為，公共服務是給民眾方便，每個人需求不同，暫時不會取消實體卡，防弊機制固然要有，但不能把每個人當成潛在的違規者，將檢討防弊機制能否加嚴或有其他方式。

葉昭甫回應，敬老愛心卡涉及社會局業務，目前社會局與數發局推動好孕專車數位化，如果敬老愛心卡也數位化，將請相關局處整合。

台中市府2020年推出市民交通卡，市民享有10公里內公車免費，今年結合「台中通」、「台中Go」等App，進一步推出市民限定乘車碼，申辦過市民交通卡的民眾可以綁定App，自動產生乘車條碼，搭公車時不用再攜帶實體卡片，掃描手機上的乘車碼就能上下車。

台中市 愛心 機制

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