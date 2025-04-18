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發文重掛禮義廉恥匾額？台中藍綠爭議 教局：融入品格教育

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
由中華民國全國家長協會發起，號召台中在地國中小、高中等52間學校響應，在校園懸掛「禮義廉恥」牌匾。圖／台中市政府提供
由中華民國全國家長協會發起，號召台中在地國中小、高中等52間學校響應，在校園懸掛「禮義廉恥」牌匾。圖／台中市政府提供

早期校園常見「禮義廉恥」匾額，近年逐漸消失。國民黨台中市議員昨建議市府應發文給各校，掛回「禮義廉恥」；綠營議員反對，認為恐引發反彈。

教育局長蔣偉民說，教育部先前未要求下架匾額，如今發公文恢復會有矛盾，已將禮義廉恥精神融入課程，多元推動品格教育。

台中市教育產業工會理事長林碩杰表示，推廣禮義廉恥值得重視，但過去尊師重道的精神已不復見，家長申訴教師已過於氾濫，除形式上懸掛匾額，營造友善的教育職場更重要。不少學生表示，掛匾額與推廣品格沒必然關係。

多名國民黨議員在市議會教育文化委員會提案，建議市府發文給各級學校，重新掛上禮義廉恥匾額，以教育學生重視倫理道德。

民進黨議員黃守達說，各校校訓不同，懸掛匾額也得花錢，教育局與各校都要有法源依據，貿然把共同校訓寫在公文上不妥，各校也會反彈，將禮義廉恥融入新課綱，是較周全的作法。

台中市 教育局 議員

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