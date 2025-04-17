救命卻找不到？台中議員點名市殯找嘸AED 衛生局回應了
台中市公共場域共設置1763台AED（自動體外去顫器），市議員今提案，要求加強管理，多名議員反映，經常到市殯致意，卻不知道AED設在哪？會不會要用時沒電？衛生局長曾梓展說，會請設置單位加強宣導等改善，落實相關規定。
台中市議會今舉行定期會分組審查，市議員曾朝榮、蔡耀頡提案，衛生局加強公共場域AED維護管理，並要求管理單位要有遠端維護機制，今在警消環衛委員會引起熱烈討論。
在場的市議員陳雅惠、李天生都說，他們經常到市殯（崇德殯儀館），但還不知道殯儀館到底有無設置AED、若有，設在哪裡？市議員江和樹說，市殯的AED設在冰庫前，但不太明顯。
曾梓展說，AED應優先考慮設在民眾取用方便的明顯處，或場所內發生心跳停止高風險的區域，例如人口流動大出入口處，或服務台等處；台中市幾處殯儀館都有設置AED，且衛福部也有專屬APP可查詢附近的AED設置的位置。
在場議員紛紛表示，真正在急著救命時，哪裡有時間查APP；市議員沈佑蓮關心，公共場域的AED會不會要用時沒電？
曾梓展指出，台中市大型機構、大型集會所等10大公共場域，目前共計設置1367部AED，由設置事業單位管理，市殯AED位置在市殯地圖上有明顯標示，會請設置單位協助加強宣導等改善，衛生局會每半年抽查機器是否正常運作。
至於議員建議，公共場域AED設置遠端管理機制。曾梓展說，經洽詢廠商遠端連線需額外負擔通信費用每部機器每月為500元，年費為6000元，且可能衍生24小時人員配制問題，這些負擔場域管理員恐有意見；但他承諾回去研議，新配置AED都要有遠端管理機制。
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