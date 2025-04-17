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影／盧秀燕比主辦單位早到 立委讚：未來總統就是要這種規格

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左二）今天下午參加立委盧縣一（左三）中部聯合服務處揭牌儀式。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（左二）今天下午參加立委盧縣一（左三）中部聯合服務處揭牌儀式。記者趙容萱／攝影

台中市長盧秀燕今天上午參加行政院會，下午2時趕回台中，參加立委盧縣一中部聯合服務處揭牌儀式。盧縣一說，「其實她（盧秀燕）比我早到，你就知道未來總統就是要這種規格，對不對？」台下齊聲說「對」，並熱烈鼓掌，盧秀燕則雙手合十回應。

盧縣一說，他今早在立院社會福利及衛生環境委員會質詢，還參加一場菸害記者會，他多麼希望比市長早點到，結果市長比他早到；要服務都會的原住民範圍廣，市長體恤距離遙遠服務，願意站在他的身旁激勵；他把重心放在這裡，到場的黃仁在台中服務比他久，靠黃提點很多，所以不要客氣， 服務處是大家的家。

立委黃仁說，回到第二故鄉台中特別親切，盧縣一將重心放在台中，擴大服務量能，是族人與市民之福，盧秀燕來是最大加持。

盧秀燕說，盧縣一和黃仁日前有拜訪她，並送上今天服務處揭牌的邀請函，但當時她不敢答應，因為逢行政院會，怕會議長來不及趕回來，不敢輕易承諾；卓院長應該有聽到服務處要成立，今天早上行政院會特別提早結束，讓她有時間趕回台中。

她指出，她今天專程參加盧縣一中部聯合服務處揭牌，原住民立委比一般立委還要辛苦，因為選區是全國性的，「所以有資格選總統」，台下一陣笑聲。原住民立委要全國跑，為了給族人更好建設與服務，各縣市設置據點，身為市長，她要好好向他們請益、配合和好好拜託。

盧秀燕指出，目前包括藍綠在地八名立委、台中市前副市長王育敏、黃仁、民眾黨麥玉珍，加上今天的盧縣一共12名藍綠白立委在台中設置服務處，每一位她都很感謝，都要好好合作，為城市爭取更多建設經費，所以立委在台中設服務處都表示感謝，並送上祝福，這也是她今天親自來的原因。

台中市長盧秀燕（右二）今天下午參加立委盧縣一（右一）中部聯合服務處揭牌儀式。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（右二）今天下午參加立委盧縣一（右一）中部聯合服務處揭牌儀式。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 盧縣一 行政院

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