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關稅戰加重經營壓力 彰化業者：很多企二代、三代都不想接班了

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
立法院經濟委員會彰化縣產業園區考察座談會，彰濱工業區廠商協進會理事長林碧鬆表達意見。記者簡慧珍／攝影
立法院經濟委員會彰化縣產業園區考察座談會，彰濱工業區廠商協進會理事長林碧鬆表達意見。記者簡慧珍／攝影

彰化縣各工業區逾30名廠商，今出席立法院經濟委員會彰化縣產業園區考察座談會，反映美國關稅戰下遭遇還本還息、升級轉型等困難，冀望政府協助度難關，與會部會人員各依職權當回答，座談會主持人立法委員謝衣鳯也要求部會人員帶回中央研議。

芳苑、全興、彰濱鹿港、彰濱線西及社頭織襪促進會的廠協會、廠聯會幹部，今到芳苑工業區服務中心參加座談會，國發會、經委會、經濟部、財政部、信保基金等單位均派員與會，採即問即答，當場為廠商解惑，如有無法立刻解答的就記錄帶回再討論。

芳苑廠協會副理事長劉錦忠等廠商談到鋼、鐵、銅等廢棄金屬，政府沒限制出口，在國外製成半成品之後進口，加重廠商生產成本，政府應呼應聯合國永續發展策略把廢金屬留在台灣加工。

彰濱工業區廠商協進會理事長林碧鬆建議，政府應延長還本年限為1年，中小企業才能喘息，此外，印度工資及鋼鐵都比台灣便宜20%以上，台商要遷廠印度，諸如此類經營競爭壓力讓很多企二代、三代不想接手，形成中小企業斷層值得政府重視。

工業區廠商聯合總會副理事長董正宗也提到，有3年新廠要賣，因廠商受不了1年還1千萬元的還本壓力。芳苑廠協會副理事長李鴻嘉認為，880億紓困經費可能到不了芳苑這些偏鄉，政府既超收稅金千億元，不如用來補助中小企業繳納地價稅與房屋稅。

立法委員謝衣鳯表示，美國暫緩32%關稅的90天內所有事情都可能發生，希望行政院和相關部會在第一時間就廠商需求，解決目前遭遇不確定因素，協助廠商未來經營發展；當然關稅談判有不同變化，談判結果如對農業、產業尤其中小微企業有影響，政府應提出更好策略幫農業、產業。

縣長王惠美也說，今有10多名廠商發言，都要求銀行不要在這時候收傘，希中央相關部會帶回好好研究，政府協商台美關稅時不要犧牲農業，全民希望政府極力研判為台灣拿到最好的福祉，農業和產業都期待在政府支持下繼續為台灣經濟努力。

立法院經濟委員會彰化縣產業園區考察座談會，芳苑產業園區廠協會理事長李鴻嘉表達意見。記者簡慧珍／攝影
立法院經濟委員會彰化縣產業園區考察座談會，芳苑產業園區廠協會理事長李鴻嘉表達意見。記者簡慧珍／攝影
立法院經濟委員會彰化縣產業園區考察座談會，前排右起經濟部次長江文若、經委會主秘程谷川、立法委員謝衣鳯、縣長王惠美、總統府國策顧問賴博司。記者簡慧珍／攝影
立法院經濟委員會彰化縣產業園區考察座談會，前排右起經濟部次長江文若、經委會主秘程谷川、立法委員謝衣鳯、縣長王惠美、總統府國策顧問賴博司。記者簡慧珍／攝影

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