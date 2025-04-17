大雪山賞螢季來臨 台中推公車套票48小時不限次數暢遊

每年4、5月是大雪山賞螢季節，台中市政府今年首次推出「台中Go-48小時公車暢遊大雪山套票」，包含市區公車與觀光公車，130元就可以從市區搭到大雪山，48小時內無限次數暢遊；購買套票後再報名賞螢生態旅遊，還可以享85折優惠。

交通局長葉昭甫表示，今年與大雪山協會合作，規畫推出48小時暢遊大雪山套票，鼓勵民眾搭乘公共運輸欣賞大雪山美麗的夜間奇景；即日起就可以上「台中Go」官方網頁訂購，再從「台中Go」App中啟用即可，未啟用套票可於7天內退票，啟用後無法辦理退費。

「台中Go-48小時公車暢遊大雪山套票」包含台中市區公車與觀光公車，交通局推薦民眾搭乘市區公車到豐原轉運中心，再搭乘889路台中觀光公車大雪山線上山；4月20日到5月30日則是大雪山賞螢活動，購買套票者報名大雪山賞螢活動與住宿享85折優惠。