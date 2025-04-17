虎航7月增加台中直飛濟州、名古屋航線 蔡其昌全力促成

台中國際機場航線受疫情影響多年，疫情復甦後班次未見全面恢復，立法委員蔡其昌奔走下，台灣虎航同意將自今年7月起恢復台中直飛濟州與名古屋兩條國際航線；其中濟州航線預計每周2班，名古屋航線每周3班，提供中部民眾更多元、便利的出國選擇。

疫後國人紛紛出境旅遊，台中機場國際航點也曾一度大幅增加，台灣虎航一度規畫台中機場赴日韓包機航線，後轉定期航班，但去年下半年無預警暫停台中至東京成田、名古屋及韓國釜山定期航線，讓中部遊客大失所望，引起民眾與當地立委關注，蔡其昌多次積極介入協調，為爭取中部地區出入境便利性與觀光、經濟發展，在立院針對此議題質詢。

立法委員蔡其昌表示，台中清泉崗國際機場的國際航班，不僅影響中部民眾的出國便利，更攸關海線與整體台中觀光、經濟的發展，繼成功協助星宇航空進駐臺中後，很高興能再次傳來虎航增加航線的好消息，未來還會與星宇航空、華航、台灣虎航及民航局密切溝通，全力協助推動航線恢復。

蔡其昌今天指出，在多方協調與努力下，台灣虎航同意將自今年7月起，率先恢復台中直飛濟州與名古屋兩條國際航線。其中濟州航線預計每周2班，名古屋航線每周3班，提供中部民眾更多元、便利的出國選擇，有意規劃出國行程的民眾，可以密切關注航班正式開賣資訊。

蔡其昌並說，「海空雙港」未來不只爭取更多直飛航線，也持續努力爭取郵輪停靠台中港，讓台中經濟及觀光發展更加蓬勃，也為海線帶來機會。