減輕育兒壓力 彰化縣首發「童萌卡」每年1萬元買嬰幼兒用品

為鼓勵青壯年家庭持續設籍彰化，減輕育兒經濟壓力，彰化縣政府今年將推出0到3歲「童萌卡」，給予1萬點（元），到特約店家購買相關嬰兒商品，此一全台首創措施，預估發放2萬4500人。縣府明天將分別在彰化市及埔心鄉舉辦「童萌卡特約商店招募說明會」。

彰化縣因生育率降低及青壯年流失等因素，到2022年底，人口數低於125萬人，除了低於格院轄市的門檻外，彰化縣政府原有兩位副縣長編制，自縣長王惠美第二任起，副縣長編制減為1人，儘管縣府祭出比其他縣市相對優渥的新生兒每胎補助3萬元福利政策，到去年人口依然跌破123萬人，到上月底則是122萬0292人，而且持續減少。

縣府民政處長劉玉平今天說，推出「童萌卡」主要協助減輕家庭育兒支出，同時提升新生兒養育意願，進而促進在地消費與企業參與，活絡地方產業發展。

彰化縣政府獲縣議會支持，今年共編列2.54億元發放「童萌卡」，幼兒的父親或母親或幼兒須設籍彰化縣，並連續設籍彰化縣滿1年以上，且中途未遷出者，每年發給1萬點（元）的「童萌卡」，到特約店家購置相關嬰兒商品。

彰化縣政府明天將舉辦兩場「童萌卡特約商店招募說明會」，邀請有意成為童萌卡特約商店的業者參與，上午場是在埔心鄉老人文康中心、下午場則於彰化縣政府1樓第一會議室舉行。

縣府表示，說明會將由縣府團隊及系統服務廠商進行專業簡報，說明申請流程、點數使用機制、商店繳件須知及後續核銷作業方式，只要符合販售嬰幼兒相關商品、設有或有意願增設可使用電子票證廠商票卡之刷卡設備、設有實體門市及願意提供專屬特約優惠的店家，歡迎提出申請。