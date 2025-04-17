台中市民乘車碼上路近月3萬人綁定 市府研擬防弊機制

台中市政府3月21日推出市民限定乘車碼，民眾手機掃碼就能搭公車，上路至今已經超過3萬人綁定。議員擔心虛擬卡片實施後，冒名搭車的情況會更嚴重，應考慮取消實體卡；交通局表示，目前以宣導和不定期稽查為主，會再檢討是否有更妥善的防弊機制。

台中市府2020年推出市民交通卡，市民享有10公里內公車免費，今年結合「台中通」、「台中Go」等App，進一步推出市民限定乘車碼，申辦過市民交通卡的民眾可以綁定App，自動產生乘車條碼，搭公車時不用再攜帶實體卡片，掃描手機上的乘車碼就能上下車。

台中市議會交通地政委員會今天開會，召委陳政顯表示，市民限定乘車碼用意良善，是很先進的政策，但綁定後1個市民同時擁有虛擬（手機）、實體2種卡片，部分人士可能就會把實體卡借給他人冒名使用，建議市府參考國外案例，綁定虛擬卡就註銷實體卡，有需求再重新開通。

交通局長葉昭甫說，市民交通卡上路時就討論過冒用問題，決定採取不定時稽查，抓到第一次停權1年，第二次停權3年，第三次永久停權，目前還未抓到冒用市民交通卡的案例，倒是有抓到數次冒用敬老愛心卡，畢竟民眾是否有使用敬老卡的資格，外觀上比較容易辨識。

葉昭甫表示，市民交通卡上路至今超過186萬人申請，市民限定乘車碼也有3萬人綁定，幾乎有需求的市民都已經享有優惠，交通局也一再強調沒必要借卡給其他市民；至於借給非台中市民，交通局只能宣導榮譽概念，結合不定期稽查與罰則，呼籲市民不要為他人方便損害自身權益。

是否要在綁定虛擬卡片後取消實體卡片，葉昭甫認為，公共服務是盡量給民眾方便，每個人需求不同，目前不會取消實體卡片，讓民眾使用卡片保有彈性；防弊機制固然要有，不能把每個人當成潛在的違規者，當然後續也會持續檢討，防弊機制能否加嚴或有其他方式。