彰化縣和美、線西3道路破損 縣府動用2千萬元改善

彰化縣線西鄉中央路一段、和美鎮嘉卿路三段、彰美路五段等3條道路路段，因交通流量大，路面有老舊、龜裂破損等情形，地方建議縣府改善，縣長王惠美今天分別前往勘察，表示縣府共投入2050萬元辦理改善，均已動工。

王惠美表示，線西鄉中央路一段銜接台十七線，從和美通往鹿港、芳苑的交通要道，車流量很大，道路有局部龜裂及地層下陷，改善工程起點和線路路口，終點線東路路口，長度約984公尺，平均寬度約7.5公尺，另將一併施設兩側路界石，以避免植栽帶路樹浮根情形，改善經費約為860萬元，預定今年7月1日完工。

至於和美鎮彰美路五段道從德美路至孝德路間路段，改善長度約575公尺，平均寬度約14.5公尺，總經費350萬元，預定本月29日完工。