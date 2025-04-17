快訊

堅定表態「我會去」…藍營諸侯第一人 蔣萬安今晚赴北檢聲援黃呂錦茹等人

嚇壞！蝦皮APP偷看手機相簿一天6次 內行人教1招關閉手機權限

把車送去保養「拆底盤掉下4毛球」 車主跟技工全嚇傻：根本沒聽到聲音

詐團熱線彰化老婦 小黃司機機警通報

中央社／ 彰化17日電

彰化縣林姓老婦接到詐騙集團電話，誤信涉洗錢案，到郵局要提領近百萬元時，行員察覺有異，未取款成功的林婦搭計程車離開，司機聽見她與詐騙成員通話立即通報，婦人才知受騙。

彰化縣警察局北斗分局今天透過新聞稿表示，72歲林姓婦人日前接獲自稱警官的不明來電，告知林婦帳戶涉及洗錢，要求與她互加LINE好友，接著傳送穿制服的員警照片博取信任。

林婦不疑有他，依對方指示前往郵局提款新台幣92萬元，對方為防止她求援，以案件內容若外洩，知情者將受刑罰處分為由，要脅林婦聽從指令。因郵局行員於關懷提問時發現有異，林婦未提領成功，即搭計程車離開。

林婦於途中和詐騙集團成員通話，熱心的司機聽見後，私下通報165反詐騙專線，北斗分局溪州分駐所獲報立即派員前往，並通知村長同行協助關懷；經員警告知此為假檢警詐騙手法，老婦才知受騙，慶幸未提款成功，保住老本。

北斗分局長楊志源表示，針對詐欺不法案件，要求員警走入社區，透過村里集會場合，向民眾宣傳打詐儀錶板，提高防詐意識，並順利結合民力攔阻詐騙，守護民眾財產安全。若有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110諮詢，以免上當受騙。

延伸閱讀

影／im.B騙徒越判越輕 被害人怒吼爆庭上還遭詐團律師罵「貪、笨」

影／台中女記帳士成立人頭公司戶 夥詐團撈1.5億遭訴

彰化演習腸病毒聚集事件 重症前兆送責任醫院

未成年兄弟當詐團車手 兄遭彰警逮捕弟主動投案

相關新聞

虎航7月增加台中直飛濟州、名古屋航線 蔡其昌全力促成

台中國際機場航線受疫情影響多年，疫情復甦後班次未見全面恢復，立法委員蔡其昌奔走下，台灣虎航同意將自今年7月起恢復台中直飛...

減輕育兒壓力 彰化縣首發「童萌卡」每年1萬元買嬰幼兒用品

為鼓勵青壯年家庭持續設籍彰化，減輕育兒經濟壓力，彰化縣政府今年將推出0到3歲「童萌卡」，給予1萬點（元），到特約店家購買...

台中市民乘車碼上路近月3萬人綁定 市府研擬防弊機制

台中市政府3月21日推出市民限定乘車碼，民眾手機掃碼就能搭公車，上路至今已經超過3萬人綁定。議員擔心虛擬卡片實施後，冒名...

彰化縣和美、線西3道路破損 縣府動用2千萬元改善

彰化縣線西鄉中央路一段、和美鎮嘉卿路三段、彰美路五段等3條道路路段，因交通流量大，路面有老舊、龜裂破損等情形，地方建議縣...

台中藍議員推禮義廉恥牌匾重返校園 綠議員反對「茲事體大」

台中市目前共52校懸掛禮義廉恥牌匾，國民黨台中市議員今建議市府發公文給各校，將禮義廉恥的校訓重新懸掛；民進黨議員則認為把...

因商家疑慮 彰化師大前「便當街」推動友善人行道遇阻

彰化市公所規畫在彰化師範大學進德校區前的「便當街」畫設標線型人行道，改善騎樓及道路遭占用、違停嚴重、行人被迫與車爭道等亂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。