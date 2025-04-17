詐團熱線彰化老婦 小黃司機機警通報
彰化縣林姓老婦接到詐騙集團電話，誤信涉洗錢案，到郵局要提領近百萬元時，行員察覺有異，未取款成功的林婦搭計程車離開，司機聽見她與詐騙成員通話立即通報，婦人才知受騙。
彰化縣警察局北斗分局今天透過新聞稿表示，72歲林姓婦人日前接獲自稱警官的不明來電，告知林婦帳戶涉及洗錢，要求與她互加LINE好友，接著傳送穿制服的員警照片博取信任。
林婦不疑有他，依對方指示前往郵局提款新台幣92萬元，對方為防止她求援，以案件內容若外洩，知情者將受刑罰處分為由，要脅林婦聽從指令。因郵局行員於關懷提問時發現有異，林婦未提領成功，即搭計程車離開。
林婦於途中和詐騙集團成員通話，熱心的司機聽見後，私下通報165反詐騙專線，北斗分局溪州分駐所獲報立即派員前往，並通知村長同行協助關懷；經員警告知此為假檢警詐騙手法，老婦才知受騙，慶幸未提款成功，保住老本。
北斗分局長楊志源表示，針對詐欺不法案件，要求員警走入社區，透過村里集會場合，向民眾宣傳打詐儀錶板，提高防詐意識，並順利結合民力攔阻詐騙，守護民眾財產安全。若有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110諮詢，以免上當受騙。
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