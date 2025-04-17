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台中藍議員推禮義廉恥牌匾重返校園 綠議員反對「茲事體大」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
由中華民國全國家長協會發起，號召台中在地國中小、高中等52間學校響應，在校園懸掛「禮義廉恥」牌匾。圖／台中市政府提供
由中華民國全國家長協會發起，號召台中在地國中小、高中等52間學校響應，在校園懸掛「禮義廉恥」牌匾。圖／台中市政府提供

台中市目前共52校懸掛禮義廉恥牌匾，國民黨台中市議員今建議市府發公文給各校，將禮義廉恥的校訓重新懸掛；民進黨議員則認為把共同校訓寫公文上不妥，茲事體大，恐引發各校反彈。中市教育局長蔣偉民表示，過去教育部沒要求下架禮義廉恥，現發公文恢復會矛盾，已將禮義廉恥的精神融入12年國教的學能教育理念，多元推動學生品格教育。

早年教育部以禮義廉恥當校訓，校舍、禮堂常見禮義廉恥4字牌匾，近幾年校園禮義廉恥牌匾漸漸消失。2019年由中華民國全國家長協會發起台中市校園品格標語，聯合台中在地國中小、高中等50多間學校共同推廣，強調禮義廉恥重要性。

國民黨多位台中市議員今在教育文化委員會提案，建議市府要求各級學校將禮義廉恥的校訓重新懸掛，以教育學生重視倫理道德。國民黨議員李中表示，尊重各校的校訓，但禮義廉恥是當年共同的校訓，禮義廉恥4字對國民教育是很重要的指標，建議教育局可發公文給各校積極推動，由各校自行決定是否要懸掛禮義廉恥匾額。

民進黨議員黃守達說，懸掛匾額有成本，且各校校訓也不同，要求各校重新懸掛禮義廉恥為共同校訓，茲事體大，現今追求教育法制化的完備，教育局與各校做事情都要有法源依據，貿然把共同校訓寫在公文上相當不妥，各校也會有所反彈，將禮義廉恥融入在新課綱中，是較周全的作法。

民進黨議員江肇國、林德宇說，道德觀的推動應該落實在教育中，而不是像1939年，僅用匾額寫上去，過了80多年，提倡道德的做法應該更全面，學校要不要掛禮義廉恥牌匾，可尊重學校，「否則反攻大陸掛了這麼多年，掛的人都不反攻了」。

蔣偉民指出，禮義廉恥的精神已融入12年國教的學能教育的理念，教育局會持續推動品格教育的議題，並鼓勵學校跨域設計，結合社區資源與校內課程，發展具有課程的學習活動，並將品格教育落實在學生日常與行為中，並積極結合及運用民間團體資源辦理教育或藝文競賽，推動實質的品格教育。

教育文化委員會召集人陳廷秀最後決議研議辦理，陳說，這樣較沒爭議，也不會造成學校壓力。

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