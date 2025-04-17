因商家疑慮 彰化師大前「便當街」推動友善人行道遇阻

彰化市公所規畫在彰化師範大學進德校區前的「便當街」畫設標線型人行道，改善騎樓及道路遭占用、違停嚴重、行人被迫與車爭道等亂象，卻出現阻礙，其中的進德路段發包不順利，實踐路段則因多數商家反對，市公所先辦理設計，再進一步協調。

彰化師大進德校區大門前的進德路約50公尺路段，再往南轉到實踐路到彰化師大附工前，沿路餐飲店林立，有「便當街」之街，每當用餐時間，都湧來大批學生、附近居民前往消費，卻因道路人行空間不足，人車爭道下，行人無路可走，險象環生，彰師大學生會即曾針對「便當街」做過調查問卷，有87.2%受訪學生表示在路上感到不安全。

其中，彰化師大進德校區前50公尺路段是由市公所編列約500萬元經費，畫設標線型人行道，已獲兩側約3、40家商家多數同意，將騎樓打通、路障撤走，將道路、騎樓整平，並重畫標線，除了人行道外，並有機車專用停車格及店家卸貨停車格等，改善進德路交通亂象。

但市公所發包時，因廠商擔心部分商家反對，加上彰化市大埔路試辦標線型人行道的爭議，造成四次流標，目前正辦理重新檢討，再重新招標。

至於「便當街」從進德路到彰化師大附工約兩百公尺路段，推展也不順利。市公所曾邀學生、兩側住戶及商家討論意見，商家卻以「生意很忙」全未出席。市公所工務課長蔡佳松說，市公所正在審查廠商提出的基本設計，完成後，會再與住戶、商家開說明會，取得共識後，即會向內政部國土署爭取補助經費，再辦理發包。