3000病患不再流浪！台中膝關節名醫黃鐙樂蓋醫院啟用了

號稱掛號等半年的國內膝關節手術名醫黃鐙樂，前年底遭醫院無預警解雇，近3000病患只好跟黃鐙樂「流浪」，黃鐙樂在台中水湳經貿園區投資興建定國骨科醫院啟用，為中市府設定地上權招商成功案例，病患開心喊「不用再流浪了」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，台中市政府推動設定地上權招商政策，在保有土地所有權下收取地租，達到土地活化目的；對於承接業主來說，多數會更需要現金流創造更大效益，不必被土地綁住，用輕資產邏輯先行卡位，同時地上權可貸款，也不像租約限制多，自然形成熱潮。

黃鐙樂專精膝關節手術，他研發「新月型」微創人工關節置換術，開刀半小時、住院3天即可練習走路，術後一周內逾9成患者脫離助行器，吸引大批患者；他估算，他平均一天看診逾200多人，半年滿掛，病患近3000人。

黃鐙樂醫療團隊前年底突遭醫院解約無法看診，他堅守治療不中斷，先後在北區的醫美診所、太平的醫院應診，病患都追隨，但設備有限，後標下北屯區經貿三路地上權，自建骨科醫院，如今落成啟用，每周一、四、五看診，周二、周三開刀，病患不用四處奔波。

台中市財政局表示，北屯區兩筆市有土地，台中市政府以地上權方式公開招商，黃鐙樂得標後，在市府全力協助下，簽約、動土、興建至核准開業歷時逾兩年，今年3月完成試營運，本月13日啟用，預計將創造50個就業機會。