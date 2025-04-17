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3000病患不再流浪！台中膝關節名醫黃鐙樂蓋醫院啟用了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
名醫黃鐙樂在台中市水湳經貿園區投資興建定國骨科醫院啟用，為中市府設定地上權招商成功案例。圖／中市府提供
名醫黃鐙樂在台中市水湳經貿園區投資興建定國骨科醫院啟用，為中市府設定地上權招商成功案例。圖／中市府提供

號稱掛號等半年的國內膝關節手術名醫黃鐙樂，前年底遭醫院無預警解雇，近3000病患只好跟黃鐙樂「流浪」，黃鐙樂在台中水湳經貿園區投資興建定國骨科醫院啟用，為中市府設定地上權招商成功案例，病患開心喊「不用再流浪了」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，台中市政府推動設定地上權招商政策，在保有土地所有權下收取地租，達到土地活化目的；對於承接業主來說，多數會更需要現金流創造更大效益，不必被土地綁住，用輕資產邏輯先行卡位，同時地上權可貸款，也不像租約限制多，自然形成熱潮。

黃鐙樂專精膝關節手術，他研發「新月型」微創人工關節置換術，開刀半小時、住院3天即可練習走路，術後一周內逾9成患者脫離助行器，吸引大批患者；他估算，他平均一天看診逾200多人，半年滿掛，病患近3000人。

黃鐙樂醫療團隊前年底突遭醫院解約無法看診，他堅守治療不中斷，先後在北區的醫美診所、太平的醫院應診，病患都追隨，但設備有限，後標下北屯區經貿三路地上權，自建骨科醫院，如今落成啟用，每周一、四、五看診，周二、周三開刀，病患不用四處奔波。

台中市財政局表示，北屯區兩筆市有土地，台中市政府以地上權方式公開招商，黃鐙樂得標後，在市府全力協助下，簽約、動土、興建至核准開業歷時逾兩年，今年3月完成試營運，本月13日啟用，預計將創造50個就業機會。

財政局指出，市府積極推動市有非公用財產活化政策，並規定市有土地逾100坪不出售，較中央規定的國有地逾500坪不出售更為嚴格；市府近年推動設定地上權招商成效斐然，涵蓋商場、商辦、商旅、幼兒園、企業總部及長照醫療機構等，後續陸續釋出北屯、北區共3宗土地、合計7筆等設定地上權招商。相關資訊公告在中市府財政局官網。

醫師黃鐙樂（左）前年底突遭醫院解約無法看診，讓掛不到診的楊姓病患（右）無法接受。圖／本報資料照
醫師黃鐙樂（左）前年底突遭醫院解約無法看診，讓掛不到診的楊姓病患（右）無法接受。圖／本報資料照
罹患退化性關節炎的長者，經接受醫師黃鐙樂（左）膝關節新月型微創手術，傷口約一張名片大，術後恢復良好。圖／本報資料照片
罹患退化性關節炎的長者，經接受醫師黃鐙樂（左）膝關節新月型微創手術，傷口約一張名片大，術後恢復良好。圖／本報資料照片
李姓老翁（右）接受醫師黃鐙樂（左）新月型微創手術，傷口約一張名片大，術後第三天趴趴走旅遊。圖／本報資料照片
李姓老翁（右）接受醫師黃鐙樂（左）新月型微創手術，傷口約一張名片大，術後第三天趴趴走旅遊。圖／本報資料照片
名醫黃鐙樂在台中市水湳經貿園區投資興建定國骨科醫院日前啟用，為中市府設定地上權招商成功案例。圖／中市府提供
名醫黃鐙樂在台中市水湳經貿園區投資興建定國骨科醫院日前啟用，為中市府設定地上權招商成功案例。圖／中市府提供

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