中台灣元宵燈會月老主燈不只牽姻緣 獲美國繆思設計金獎

台中市政府今年2月舉辦中台灣元宵燈會，16天內吸引超過500萬人次參觀，其中民政局和台中樂成宮合作推出的「樂In LOVE」月老造型花燈，不但在燈會期間媒合單身男女，也被今年的美國繆思設計大獎評選為概念設計獎活動設計類金獎。

中台灣元宵燈會今年2月8日到23日在台中中央公園舉行，女媧造型主燈引起熱議，吸引超過520萬人次進場，是2023年燈會移師中央公園後的新高，遠超前2年195萬人次、355萬人次。燈會中有9大燈區，觀旅局、建設局、農業局、教育局與民政局都推出造型花燈。

民政局長吳世瑋表示，今年民政局花燈「樂In LOVE」以幸福浪漫為主題，和網路票選最靈驗的月老廟台中樂成宮合作打造，包含5公尺高的月老主燈，以及樂牽紅線、心動瞬間2組科技燈；燈會期間也推出線上配對，成功媒合37對單身男女。

吳世瑋指出，除了3大核心燈組，「樂In LOVE」燈區還設有29座象徵各行政區地方特色的燈組，融合在地建築、信仰、自然風景和農特產品，展現多元城市風貌；民政局燈區去年燈會作品就獲得繆思設計大獎金獎，今年再度獲獎，不僅是對市府團隊肯定，也讓台中魅力躍上國際。