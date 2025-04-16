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中台灣元宵燈會月老主燈不只牽姻緣 獲美國繆思設計金獎

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
今年中台灣燈會，由台中市府民政局與台中樂成宮推出的「樂In LOVE」花燈，獲得美國繆思設計大獎概念設計獎活動設計類金獎。圖／台中市政府提供
今年中台灣燈會，由台中市府民政局與台中樂成宮推出的「樂In LOVE」花燈，獲得美國繆思設計大獎概念設計獎活動設計類金獎。圖／台中市政府提供

台中市政府今年2月舉辦中台灣元宵燈會，16天內吸引超過500萬人次參觀，其中民政局和台中樂成宮合作推出的「樂In LOVE」月老造型花燈，不但在燈會期間媒合單身男女，也被今年的美國繆思設計大獎評選為概念設計獎活動設計類金獎。

中台灣元宵燈會今年2月8日到23日在台中中央公園舉行，女媧造型主燈引起熱議，吸引超過520萬人次進場，是2023年燈會移師中央公園後的新高，遠超前2年195萬人次、355萬人次。燈會中有9大燈區，觀旅局、建設局、農業局、教育局與民政局都推出造型花燈。

民政局長吳世瑋表示，今年民政局花燈「樂In LOVE」以幸福浪漫為主題，和網路票選最靈驗的月老廟台中樂成宮合作打造，包含5公尺高的月老主燈，以及樂牽紅線、心動瞬間2組科技燈；燈會期間也推出線上配對，成功媒合37對單身男女。

吳世瑋指出，除了3大核心燈組，「樂In LOVE」燈區還設有29座象徵各行政區地方特色的燈組，融合在地建築、信仰、自然風景和農特產品，展現多元城市風貌；民政局燈區去年燈會作品就獲得繆思設計大獎金獎，今年再度獲獎，不僅是對市府團隊肯定，也讓台中魅力躍上國際。

民政局表示，燈會結束後燈組會到其他地方繼續展出，月老主燈移到東區的東光綠園道，其他燈組分別置於各行政區，如中區順天宮輔順將軍廟、大肚區大肚國小、后里區后里運動公園、神岡區公所行政大樓前等等，歡迎市民與遊客踩點。

民政局表示，「樂In LOVE」在燈會結束後分別在各地展出，包含廟宇、公園與行政大樓，歡迎民眾踩點打卡。圖／台中市政府提供
民政局表示，「樂In LOVE」在燈會結束後分別在各地展出，包含廟宇、公園與行政大樓，歡迎民眾踩點打卡。圖／台中市政府提供
月老燈區推出線上配對活動，今年燈會期間媒合37對單身男女。圖／台中市政府提供
月老燈區推出線上配對活動，今年燈會期間媒合37對單身男女。圖／台中市政府提供

月老 燈會

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