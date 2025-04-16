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承億集團進駐台中大屯郡役所 辦跨界藝術展暖身

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市歷史建築「大屯郡役所」由承億集團進駐經營，為活化大屯郡役所多元展演空間，6月28日至8月3日將推跨界藝術活動展「郡役未來式：藝術入口」。圖／承億集團提供
台中市歷史建築「大屯郡役所」由承億集團進駐經營，為活化大屯郡役所多元展演空間，6月28日至8月3日將推跨界藝術活動展「郡役未來式：藝術入口」。圖／承億集團提供

台中市歷史建築「大屯郡役所」由承億集團進駐經營，為活化大屯郡役所多元展演空間，6月28日至8月3日將推跨界藝術活動展「郡役未來式：藝術入口」，以「跨域質變」為策展主軸，匯聚5位當代藝術家與新銳青年創作者共同展出，透過平面繪畫、立體雕塑等多元媒材展出，打造藝術與古蹟空間的深層對話，更開放免費入場，讓民眾貼近藝術生活。

承億集團長期支持新銳藝術家，承億文旅曾舉辦破百場飯店策展，高雄五星承億酒店更連續3年舉辦亞洲插畫藝術博覽會，並在去年首辦2024承億亞灣藝術節，致力提供多樣化的展演空間，鼓勵新生代及青年藝術家創作。

承億集團2024年獲選為台中市歷史建築「大屯郡役所」經營團隊，未來計劃引進複合書店咖啡廳、餐飲、藝術展覽等，為舊城區注入新活力。

為活化台中大屯郡役所的多元展演空間，承億集團在大屯郡役所推出「郡役未來式：藝術入口」跨界藝術活動展，邀請戴明德、蕭聖儒、陳郁璇、木白、THeresa H.等5位當代藝術家參與，並開放給來自高中及大專院校的新銳創作者展出，將古蹟空間轉化為藝術平台，開放民眾免費入場參觀，讓藝術真正走入日常，也讓歷史建築注入新的文化活力。

承億集團指出，「郡役未來式：藝術入口」跨界藝術活動展以「跨域質變」為主軸，透過不同媒材、技法與創作語彙，呈現藝術如何隨著時代轉化，並以多元觀點回應生活與文化。該展覽作品涵蓋平面繪畫、立體雕塑、異材質創作等形式，從專業藝術家到年輕學子，每位創作者皆透過自身觀察與經驗，描繪出對於世界的思索與詮釋。

此外，展覽同步啟動公開徵件計劃，因投稿熱烈，徵件截止時間加碼延長至5月10日，得獎作品將於「郡役未來式：藝術入口」跨界藝術活動展展出，總獎金高達25萬元。

創作者 歷史建築 藝術家

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