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台中大屯郡役所古蹟與藝術對話 跨界展即起徵件

中央社／ 台中16日電

台中市歷史建築「台中大屯郡役所」經營團隊承億集團，將於6月底推出「郡役未來式：藝術入口」跨界藝術展，即起到5月10日公開徵件，總獎金25萬元，作品還可參展。

承億集團於2024年獲選為台中市歷史建築「大屯郡役所」經營團隊，期盼將藝術博覽會成功經驗帶到台中，未來也準備引進複合書店咖啡廳、餐飲、藝術展覽等，為舊城區注入新活力。

為促進歷史空間活化，承億集團今天發布新聞稿宣布，將於6月28日至8月3日推出跨界藝術活動展「郡役未來式：藝術入口」，開啟郡役所暖身活動。

承億集團說明，將以「跨域質變」為策展主軸，匯聚戴明德、蕭聖儒、陳郁璇、木白、THeresa H等當代藝術家參與，同時開放給來自高中及大專院校的新銳創作者共同展出，透過平面繪畫、立體雕塑等多元媒材展出，打造藝術與古蹟空間深層對話，開放免費入場參觀。

承億集團表示，這項展覽同步啟動公開徵件計畫，徵件截止時間至5月10日，得獎作品除將於跨界藝術活動展出，並可角逐總獎金共新台幣25萬元6大獎項，其中首獎「狀元獎」獎金12萬元與承億酒店住宿券等。

除狀元獎外，還有榜眼獎1名獎金3萬元、探花獎1名獎金1萬元、進士獎5名獎金各5000元，各得獎人除獎金還可得到承億酒店住宿券；評選結果預計5月30日公告，6月27日舉行頒獎典禮。

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