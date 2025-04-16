彰化市道路施工挖破瓦斯管線 緊急止漏

有廠商今天下午於彰化市中正路二段與華山路口施工，不慎挖破瓦斯管線，現場瀰漫瓦斯味，消防人員獲報前往灑水防護，瓦斯業者也到場處理，約半小時完成止漏作業，解除交管。

彰化縣消防局今天下午2時許接獲通報，稱廠商於中正路二段與華山路口施工時，不慎挖破瓦斯管線，灌注的水泥漿有冒泡情形，且聞到明顯瓦斯味。消防局立即出動2輛消防車、5名消防人員，現場由彰化分隊小隊長林明宏負責指揮搶救。

消防人員到場發現瓦斯有明顯洩漏，立刻布署水線防護，瓦斯業者也前往處理，約半小時狀況排除。

彰化縣警察局彰化分局表示，現場為廠商重整地基時挖破瓦斯管線，消防隊灑水控制並檢視周遭，未有起火等情事，警方協助交通管制，經確認無外洩後，解除路口交管。