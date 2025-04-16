彰化演習腸病毒聚集事件 重症前兆送責任醫院

彰化縣長王惠美表示，近期開始進入腸病毒流行期，預計6月底前完成縣內國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，若幼兒出現重症前兆，務必立即送4家責任醫院就醫。

彰化縣衛生局今天在花壇鄉立幼兒園舉辦校園腸病毒聚集事件演習暨防治宣導活動，模擬腸病毒流行期間的校園應對措施，包括幼童健康監測、群聚事件處理、班級停課機制、環境消毒等，縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏等人出席。

王惠美致詞表示，最近開始進入腸病毒流行期，彰化縣政府1月起就進入校園宣導腸病毒防治，對縣內幼兒園進行洗手查核及衛教輔導，並邀請小兒科醫師於托嬰中心提供諮詢，預計6月底前完成247所國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，實施早期介入防疫措施。

王惠美說，預防腸病毒要勤洗手，回家抱小孩前，要遵循「溼、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟；家中桌椅等要定時清潔消毒 ，確保孩子衛生安全；若孩子生病就不要上學，避免傳染他人。

衛生局透過新聞稿指出，腸病毒傳染力極強，目前腸病毒輕症疫情持續上升，家中幼兒一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快等重症前兆病徵，務必立即轉送重症責任醫院。

彰化縣有4家腸病毒重症責任醫院，包括彰化基督教兒童醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院及衛生福利部彰化醫院。衛生局提醒，家長應把握黃金治療時間，確保幼童健康安全，不可掉以輕心。