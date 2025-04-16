快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

彰化演習腸病毒聚集事件 重症前兆送責任醫院

中央社／ 彰化16日電

彰化縣長王惠美表示，近期開始進入腸病毒流行期，預計6月底前完成縣內國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，若幼兒出現重症前兆，務必立即送4家責任醫院就醫。

彰化縣衛生局今天在花壇鄉立幼兒園舉辦校園腸病毒聚集事件演習暨防治宣導活動，模擬腸病毒流行期間的校園應對措施，包括幼童健康監測、群聚事件處理、班級停課機制、環境消毒等，縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏等人出席。

王惠美致詞表示，最近開始進入腸病毒流行期，彰化縣政府1月起就進入校園宣導腸病毒防治，對縣內幼兒園進行洗手查核及衛教輔導，並邀請小兒科醫師於托嬰中心提供諮詢，預計6月底前完成247所國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，實施早期介入防疫措施。

王惠美說，預防腸病毒要勤洗手，回家抱小孩前，要遵循「溼、搓、沖、捧、擦」正確洗手5步驟；家中桌椅等要定時清潔消毒 ，確保孩子衛生安全；若孩子生病就不要上學，避免傳染他人。

衛生局透過新聞稿指出，腸病毒傳染力極強，目前腸病毒輕症疫情持續上升，家中幼兒一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快等重症前兆病徵，務必立即轉送重症責任醫院。

彰化縣有4家腸病毒重症責任醫院，包括彰化基督教兒童醫院、秀傳紀念醫院、彰濱秀傳紀念醫院及衛生福利部彰化醫院。衛生局提醒，家長應把握黃金治療時間，確保幼童健康安全，不可掉以輕心。

腸病毒 衛生局

延伸閱讀

明道大學退場縣長王惠美爭取接管 中央有意推健康園區

同安寮十二庄恭請鹿港天后宮媽祖 展開2天1夜遶境賜福

影／大甲媽祖回鑾急行軍 開放躦轎腳讓信眾好開心

大甲媽回鑾路過彰化市 信徒敬獻金牌15萬捐款10萬元做公益

相關新聞

南投百K自行車小鎮漫遊 4/19埔里起跑

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」邁入第三年，活動第一站將在4月19日於埔里福興溫泉起跑！南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華，邀請民眾騎自行車，走訪南投風景區與特色小鎮，享美食、看風景，感受最chill的春

全台今年腸病毒已有3例死亡 彰化縣超前部署投入防疫

為預防腸病毒，彰化縣衛生局超前部署，從1月起，針對縣內344家幼兒園進行洗手查核及衛教輔導，並邀請小兒科醫師在縣內59家...

分享緊急救護經驗 彰化縣消防局邀4名日本專家研討

彰化縣消防局緊急救護品質，與彰化基督教醫院合作培訓高級救護技術員(EMT-P)，今天並在彰基舉辦研討會，特別邀請日本專家...

不在山區！台中西屯飆車族新地點惹民怨 聯手抓炸街車

「炸街車」躍升台中十大民怨之首，不只山區才有，西屯區僑大路一帶近期因水湳經貿園區開發，深夜常有飆車呼嘯而過擾人清夢惹民怨...

台中豐原與日本志度高爾夫俱樂部今簽署結盟 加強交流

社團法人台中縣豐原高爾夫俱樂部與日本志度高爾夫俱樂部今天在豐原球場會館舉辦友好球場簽署儀式，豐原高爾夫俱樂部舉辦與國際球...

看見幸福台灣／南投…青年返鄉 帶動就業

南投縣在「2024縣市幸福指數大調查」中排名第12，較上年度進步一名。其中，在政府統計數據的「就業」項目排名全台第一；民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。