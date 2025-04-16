快訊

疑掃墓起火…男全身慘遭火吻 最後一刻手機求救成遺言

桃園擱淺海豚死前曾二度中彈 專家解剖曝驚人發現：不死也半條命

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

南投百K自行車小鎮漫遊 4/19埔里起跑

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為南投縣政府提供
照片為南投縣政府提供

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」邁入第三年，活動第一站將在4月19日於埔里福興溫泉起跑！南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華，邀請民眾騎自行車，走訪南投風景區與特色小鎮，享美食、看風景，感受最chill的春日騎旅。報名資訊可洽中華民國自行車騎士協會，相關訊息可關注『樂旅南投』官方臉書粉絲專頁及活動官網。

15日上午南投縣政府一樓大廳舉辦「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」記者會，王瑞德副縣長出席，包括縣議員張婉慈、水里鄉長葉銘豐及鄉鎮領騎網紅等多人也參與活動。

王副縣長表示，南投縣現有自行車道總長超過495公里，數量高達68條，沿線風景優美、非常適合騎乘漫遊。他並宣布今年主題活動及系列活動，邀請自行車同好，探訪南投最具代表性的風景區與特色小鎮，享受悠閒、健康的國旅體驗。

今年第一場系列活動-「埔里福興悠遊樂騎」，將於4月19日在南投埔里福興溫泉親子公園熱鬧揭幕，結合世界地球日，有樂活的單車騎行、學校綠行動集點、森林好事多市集及綠行動劇場表演等。單車暢遊路線順遊噶哈巫彩繪牆、多肉秘境和貓頭山步道，讓民眾飽覽田園風光，迎風欣賞山城美景。

6 月28日中興新村臺灣文獻館舉辦南投旅遊百K自行車挑戰，路線行經南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、水里鄉、集集鎮、竹山鎮、中寮鄉及名間鄉等九鄉鎮市，環繞南投的小鎮地帶一圈，並在南投市區舉辦文化美食尋騎，參加者可以參照不同的主題騎乘活動，自由選擇場次報名參與。

8月16日有草屯鳥嘴環潭騎遊；7月26日有名間漫旅尋騎，這二條路線是今年新路線；其中，草屯鳥嘴環潭騎遊，是愛騎腳踏車人士的新體驗，鳥嘴潭用疊石方式融入自然景觀，水面倒映天際，形成湖光瀲豔的景致，不僅是一項重要的水資源工程，也兼具生態保育與觀光價值，值得探索；名間漫旅尋騎，另有一番風景，可以親近茶園並體驗宗教文化，松柏嶺受天宮是香火鼎盛的信仰中心，廟前廣場視野遼闊，可以俯瞰名間鄉的美景。

8月9日有竹山鄉野傳騎；8月23日有集集采風漫騎，將帶騎士探訪自然風景與農業特色的美好南投，輕鬆悠閒的漫遊其中，同時也能體驗到吃、喝、玩的慢遊逍遙樂。

另外6月28日、7月26日及8月16日同步在中興新村臺灣文獻館、名間親子生態園區及草屯工藝館分別舉辦最受歡迎、親子同樂的兒童滑步車趣味賽。

這項活動將持續至8月，今年主打與在地產業捲動，新增規劃領騎遊程。王副縣長表示，南投還有螢火蟲季、星空季、巧克力咖啡節及意麵節等活動，活動時間從4月初登場，熱鬧持續至10月，邀請大家一起來南投參加活動，並探索南投之美。

聚傳媒

南投縣 埔里 自行車

延伸閱讀

看見幸福台灣／南投…青年返鄉 帶動就業

看見幸福台灣／南投縣長許淑華 打造全齡宜居城市

台灣黑熊出沒南投山區 林保署印摺頁籲民眾提防

國三南投路段嚴重車禍 轎車撞砂石車駕駛頭顱破裂慘死

相關新聞

南投百K自行車小鎮漫遊 4/19埔里起跑

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」邁入第三年，活動第一站將在4月19日於埔里福興溫泉起跑！南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華，邀請民眾騎自行車，走訪南投風景區與特色小鎮，享美食、看風景，感受最chill的春

全台今年腸病毒已有3例死亡 彰化縣超前部署投入防疫

為預防腸病毒，彰化縣衛生局超前部署，從1月起，針對縣內344家幼兒園進行洗手查核及衛教輔導，並邀請小兒科醫師在縣內59家...

分享緊急救護經驗 彰化縣消防局邀4名日本專家研討

彰化縣消防局緊急救護品質，與彰化基督教醫院合作培訓高級救護技術員(EMT-P)，今天並在彰基舉辦研討會，特別邀請日本專家...

不在山區！台中西屯飆車族新地點惹民怨 聯手抓炸街車

「炸街車」躍升台中十大民怨之首，不只山區才有，西屯區僑大路一帶近期因水湳經貿園區開發，深夜常有飆車呼嘯而過擾人清夢惹民怨...

台中豐原與日本志度高爾夫俱樂部今簽署結盟 加強交流

社團法人台中縣豐原高爾夫俱樂部與日本志度高爾夫俱樂部今天在豐原球場會館舉辦友好球場簽署儀式，豐原高爾夫俱樂部舉辦與國際球...

看見幸福台灣／南投…青年返鄉 帶動就業

南投縣在「2024縣市幸福指數大調查」中排名第12，較上年度進步一名。其中，在政府統計數據的「就業」項目排名全台第一；民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。