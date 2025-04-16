南投百K自行車小鎮漫遊 4/19埔里起跑

「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」邁入第三年，活動第一站將在4月19日於埔里福興溫泉起跑！南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華，邀請民眾騎自行車，走訪南投風景區與特色小鎮，享美食、看風景，感受最chill的春日騎旅。報名資訊可洽中華民國自行車騎士協會，相關訊息可關注『樂旅南投』官方臉書粉絲專頁及活動官網。

15日上午南投縣政府一樓大廳舉辦「南投旅遊百K自行車小鎮漫遊」記者會，王瑞德副縣長出席，包括縣議員張婉慈、水里鄉長葉銘豐及鄉鎮領騎網紅等多人也參與活動。

王副縣長表示，南投縣現有自行車道總長超過495公里，數量高達68條，沿線風景優美、非常適合騎乘漫遊。他並宣布今年主題活動及系列活動，邀請自行車同好，探訪南投最具代表性的風景區與特色小鎮，享受悠閒、健康的國旅體驗。

今年第一場系列活動-「埔里福興悠遊樂騎」，將於4月19日在南投埔里福興溫泉親子公園熱鬧揭幕，結合世界地球日，有樂活的單車騎行、學校綠行動集點、森林好事多市集及綠行動劇場表演等。單車暢遊路線順遊噶哈巫彩繪牆、多肉秘境和貓頭山步道，讓民眾飽覽田園風光，迎風欣賞山城美景。

6 月28日中興新村臺灣文獻館舉辦南投旅遊百K自行車挑戰，路線行經南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、水里鄉、集集鎮、竹山鎮、中寮鄉及名間鄉等九鄉鎮市，環繞南投的小鎮地帶一圈，並在南投市區舉辦文化美食尋騎，參加者可以參照不同的主題騎乘活動，自由選擇場次報名參與。

8月16日有草屯鳥嘴環潭騎遊；7月26日有名間漫旅尋騎，這二條路線是今年新路線；其中，草屯鳥嘴環潭騎遊，是愛騎腳踏車人士的新體驗，鳥嘴潭用疊石方式融入自然景觀，水面倒映天際，形成湖光瀲豔的景致，不僅是一項重要的水資源工程，也兼具生態保育與觀光價值，值得探索；名間漫旅尋騎，另有一番風景，可以親近茶園並體驗宗教文化，松柏嶺受天宮是香火鼎盛的信仰中心，廟前廣場視野遼闊，可以俯瞰名間鄉的美景。

8月9日有竹山鄉野傳騎；8月23日有集集采風漫騎，將帶騎士探訪自然風景與農業特色的美好南投，輕鬆悠閒的漫遊其中，同時也能體驗到吃、喝、玩的慢遊逍遙樂。

另外6月28日、7月26日及8月16日同步在中興新村臺灣文獻館、名間親子生態園區及草屯工藝館分別舉辦最受歡迎、親子同樂的兒童滑步車趣味賽。

這項活動將持續至8月，今年主打與在地產業捲動，新增規劃領騎遊程。王副縣長表示，南投還有螢火蟲季、星空季、巧克力咖啡節及意麵節等活動，活動時間從4月初登場，熱鬧持續至10月，邀請大家一起來南投參加活動，並探索南投之美。

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