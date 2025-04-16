全台今年腸病毒已有3例死亡 彰化縣超前部署投入防疫

為預防腸病毒，彰化縣衛生局超前部署，從1月起，針對縣內344家幼兒園進行洗手查核及衛教輔導，並邀請小兒科醫師在縣內59家托、 嬰中心進行衛教輔導及諮詢，並預計6月底前，完成縣內247所國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，實施早期介入的防疫措施。

腸病毒已進入流行期，衛生局今天上午在花壇鄉立幼兒園舉辦「校園腸病毒聚集事件演習暨防治宣導」活動，透過模擬腸病毒流行期間的校園應對措施，包括幼童健康監測、群聚事件處理、班級停課機制、環境消毒等，全方位提升校園防疫準備，確保嬰幼童健康，落實「有備無患」的防疫精神。

王惠美指出，預防腸病毒首先呼籲「勤洗手」的重要性，家長與家人回到家要抱小孩前，一定要遵循「溼、搓、沖、捧、擦」正確洗手五步驟。其次，家裡客桌椅、餐桌、家具等孩子摸得到的地方， `也要定時做清潔消毒` ，確保孩子的衛生安全。最後，強調生病不上學，避免傳染他人，沒有群聚， `就能降低重症發生。

衛生局表示，腸病毒傳染力極強，目前腸病毒輕症疫情持續上升中，開始進入腸病毒流行期，依據疾病管制署資料顯示，今年截至目前全國累計4例腸病毒感染併發重症確定病例（含3例死亡），分別感染伊科病毒11型3例及克沙奇B5型1例，其中2例為出生未滿1個月新生兒。