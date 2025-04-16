快訊

民進黨爆發共諜案…賴清德嚴厲譴責 3作法要求綠公職

傳盧秀燕點頭參選黨主席 國民黨：非常歡迎

陸貨進美到底要繳多少稅？紐時解析245%「非全面關稅」 具體商品試算

分享緊急救護經驗 彰化縣消防局邀4名日本專家研討

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣消防局與內政部消防署、彰化基督教醫院今天在彰基共同舉辦「緊急救護高階教育訓練與實務研討會」，並邀請4名日本專家分享經驗。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局與內政部消防署、彰化基督教醫院今天在彰基共同舉辦「緊急救護高階教育訓練與實務研討會」，並邀請4名日本專家分享經驗。記者劉明岩／攝影

彰化縣消防局緊急救護品質，與彰化基督教醫院合作培訓高級救護技術員(EMT-P)，今天並在彰基舉辦研討會，特別邀請日本專家分享經驗，彰化縣長王惠美說，透過此一培訓計畫，預計年底前全縣26個鄉鎮市，至少會有一位高級救護員守護，等於都多了一位救命超人。

彰化縣消防局今年3月與彰基醫院合作，開辦彰化史上第一批高級救護技術員培訓，今天並舉辦「緊急救護高階教育訓練與實務研討會」，出席人員包括彰化縣長王惠美、內政部消防署長蕭煥章、彰化基督教醫院總院長陳穆寬等人，更邀請全日本第二大的救護技術員九州研修所長佐藤敏行及課長板山隆志，分享緊急救護高階教育訓練的規劃、管理及運作模式，並由北九州市消防局急救部長森成司及股長景山拓二，就緊急救護實務及AI的應用進行分享及經驗交流。

消防署長蕭煥章表示，身為彰化人，很高興邀請日本專家前來交流，把一些寶貴的做法引進台灣，不僅提升技術，更呼應王縣長「為人民提供更好服務」施政理念，這次也在介紹引用AI新科技在救災與急救領域的實際運用，相信這是非常具有參考價值的，在國際合作與救援訓練有很多交流空間，一起努力讓世界看到大家的軟實力。

王惠美表示，日本在緊急救護技術及AI應用方面是世界的模範生，而彰化縣也導入AI智能消防系統，這套AI系統就是彰化消防的電子眼，運用監視器偵測火災煙霧、車禍及積水等狀況，即時通報，爭取黃金救援時間，感謝消防署支持及第一線人員付出，加上日本專家經驗分享，相信未來能與國際接軌，持續提升救護品質。

彰化基督教醫院總院長陳穆寬表示，彰基是中部著名的EMT-P合格訓練中心，彰基及員基分院有24小時的葉克膜，且心肺功能停止(OHCA)病患急救存活率及到院前的救護標準都比世界水平高出許多，在救護車上有心電圖及超音波的即時判斷可以連線做即時判讀。今天活動選擇在彰基辦理，顯示臺灣跟日本多年情誼是相當地深厚，都感受到日本對臺灣的大力支持，彰基也全力來配合縣府施政，希望把彰基當成彰化縣政府的彰基，為縣府所用，為社會所用。

消防局表示，根據彰化縣消防局統計，彰化縣去年緊急救護出勤次數高達6萬1716件，平均每天有169輛次的救護車穿梭大街小巷，提供即時救護處置，相當於每8.5分鐘即有1輛救護車出勤，如何透過培育高階救護人員、充實進階救護器材及導入人工智慧（AI）技術，以提升急救效率與傷病患的存活率，因此與彰基合作辦理縣內首批EMT-P訓練，年底結訓後，可讓全縣26鄉鎮市都至少配置1名EMT-P。

彰化縣消防局與內政部消防署、彰化基督教醫院今天在彰基共同舉辦「緊急救護高階教育訓練與實務研討會」，並邀請4名日本專家分享經驗。記者劉明岩／攝影
彰化縣消防局與內政部消防署、彰化基督教醫院今天在彰基共同舉辦「緊急救護高階教育訓練與實務研討會」，並邀請4名日本專家分享經驗。記者劉明岩／攝影

救護車 日本

延伸閱讀

「日本麥當勞聯名吉伊卡哇」推8款限定玩具！兒童餐隨機附，還有單獨預購時間1次看

桃園化工廠反應槽竄濃煙 消防撲滅、無受傷受困

日本黃金周旅遊趨勢台灣榜上無名 大票人遺憾點頭：剛好而已

高雄強化科技產業園區消防 陳其邁指示加強裝備與圖資

相關新聞

全台今年腸病毒已有3例死亡 彰化縣超前部署投入防疫

為預防腸病毒，彰化縣衛生局超前部署，從1月起，針對縣內344家幼兒園進行洗手查核及衛教輔導，並邀請小兒科醫師在縣內59家...

藍青年軍罷免連署雙吳遭重保 許淑華籲加大反罷免力度

調查局偵辦罷綠委吳沛憶、吳思瑤案涉幽靈連署案，約談藍青年軍等6人，訊後竟分別依偽造文書罪嫌給予20至50萬交保，甚至限制...

分享緊急救護經驗 彰化縣消防局邀4名日本專家研討

彰化縣消防局緊急救護品質，與彰化基督教醫院合作培訓高級救護技術員(EMT-P)，今天並在彰基舉辦研討會，特別邀請日本專家...

不在山區！台中西屯飆車族新地點惹民怨 聯手抓炸街車

「炸街車」躍升台中十大民怨之首，不只山區才有，西屯區僑大路一帶近期因水湳經貿園區開發，深夜常有飆車呼嘯而過擾人清夢惹民怨...

台中豐原與日本志度高爾夫俱樂部今簽署結盟 加強交流

社團法人台中縣豐原高爾夫俱樂部與日本志度高爾夫俱樂部今天在豐原球場會館舉辦友好球場簽署儀式，豐原高爾夫俱樂部舉辦與國際球...

看見幸福台灣／南投…青年返鄉 帶動就業

南投縣在「2024縣市幸福指數大調查」中排名第12，較上年度進步一名。其中，在政府統計數據的「就業」項目排名全台第一；民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。