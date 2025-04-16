不在山區！台中西屯飆車族新地點惹民怨 聯手抓炸街車

「炸街車」躍升台中十大民怨之首，不只山區才有，西屯區僑大路一帶近期因水湳經貿園區開發，深夜常有飆車呼嘯而過擾人清夢惹民怨；警方說，將透過環警監聯合稽查加強取締。另外，環保局也設置聲音照相科技執法取締。

市議員陳淑華指出，飆車族會隨警察取締及環保爆音車取締而轉移到還未取締的地區。西屯區水湳經貿園區因開發時間尚短，園區內夜間車輛稀少，最近成為飆車族夜間霸路飆車的新地點。而飆車族囂張的行為，更造成鄰近的僑光科大受爆音騷擾，嚴重影響學生學習及附近民眾安寧。

「真的很吵！」西屯區西墩里長廖家慧說，近日音爆車集中平日深夜，不但僑大路，連鄰近的巷內住家晚上八點多，就可以聽到音爆車呼嘯而過，老人家更是經常在睡夢中被聲音驚醒，困擾不已，希望市府能抓「噪音車」，還居民安靜環境。另外，僑大路常有違規停車，盼警方加強取締。

台中市警察局說明，為加強取締不合格車輛噪音，統計今年至3月底，第六警分局在西屯區執行「環警監聯合稽查」共32場次，取締改裝車輛569件、機車改裝排氣管106件，依噪音管制法舉發開罰總額20萬7600元；另針對僑大路機車違停，警方今年至4月2日，共舉發75件，將持續加強取締。