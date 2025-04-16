台中豐原與日本志度高爾夫俱樂部今簽署結盟 加強交流

社團法人台中縣豐原高爾夫俱樂部與日本志度高爾夫俱樂部今天在豐原球場會館舉辦友好球場簽署儀式，豐原高爾夫俱樂部舉辦與國際球場結盟，立法院副院長江啟臣見證時說，二球場結盟，扮演最好的國民外交。

今天的球場結盟，立法院副院長江啟臣、台中市議員陳清龍、謝志忠、陳本添、邱愛珊和台中市運動局長游志祥、觀旅局長陳美秀等人到場見證。

豐原高爾夫俱樂部理事長張炳坤表示，豐原球場與日本志度高爾夫球場都有60年以上歷史，都在經營開發和地方公益活動，不以營利為目的球場；近年來經過雙方球員互訪心得，建議兩個球場結為友好球場，加強交流。後來經雙方球場負責人員協商，決定結盟，以後雙方球場會員打球都有優惠，日本人來豐原球場打球一樣優惠。

江啟臣表示，他今天見證年紀相仿的二球場結盟，二個球場依山臨海，景色怡人，都推廣運動公益，結盟行動扮演國民外交角色，讓台日關係更深化與廣化。

豐原球場創於西元1962年，位於台中市豐原區東郊公老坪台地，可看到台中港，遠眺石岡水壩及大雪山景觀極美；志度球場於西元1964年開放，瀨戶內海景觀，被評選為四國88景的第82景，被高爾夫雜誌評選為「有生之年必去的一百個高爾夫球場」之一。