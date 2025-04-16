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地母廟捐大型抓斗車 埔里資源回收添利器
南投縣垃圾去化不易，埔里鎮清潔隊曾堆出垃圾山，連清潔車也老舊。埔里地母廟昨捐贈大型抓斗式資源回收車，夾爪一次能夾取2.9噸重物，大幅提升資源回收效率，颱風、豪雨也能快速清理倒塌路樹，為埔里環境清運添利器。
地母廟董事長梁平定代表捐贈大型抓斗式資源回收車，另循宗教習俗為資源回收車淨車、過火，祈求行車平安。埔里鎮長廖志城說，南投縣沒有焚化爐，垃圾須外運處理，無法即時消化，必須暫時堆置。埔里鎮清潔隊部空間有限，有賴鎮民配合資源回收與垃圾減量，才減輕堆置壓力。
埔里鎮每日資源回收量約26至30噸，在連假、農曆春節前後加強收運，每天回收量達33噸以上，現有10條垃圾清運路線，資源回收車滿載時須由抓斗車定點清空，但清潔隊3輛抓斗車容量較小，承載量約2.5至3噸，必須多次往返卸載，車齡平均已達13年，難應付回收需求。
清潔隊表示，大型抓斗式回收車夾爪一次最多可夾取2.9噸重物，且容量達11.5噸，可承載更多回收物，車斗採傾卸式設計方便傾倒，提升效率；颱風季路樹倒塌，抓斗車也能輕鬆夾取，加速恢復市容。
廖志城說，地母廟是埔里信仰、文化中心，積極參與公益、社會福利，捐贈抓斗式資源回收車符合地方需求，更是埔里宗教團體捐贈環保車輛首例。鎮代潘萬福說，清潔隊老舊的鏟裝機與堆高機也需汰舊換新，呼籲地母廟及其他宗教團體能持續關注支援。
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