停車場擬建彰化調查站 民怨更難停車

彰化調查站位在八卦山邊坡，地震豪雨造成4次崩坍，位處下方的居民提心吊膽，多次要求遷站。長期尋覓用地已有眉目，國有財產署通知彰化市公所，終止三民路「萬安停車場」租約，將作為調查站遷建之用，雖為調查站解套，但周邊停車更困難。

彰化調查站坐落八卦山台地垂直邊坡上，是地質敏感地帶，辦公大樓1990年間啟用，曾經4次邊坡崩塌，九二一大地震時廳舍位移、龜裂及停車場崩坍，近來因豪大雨造成土石滑落，下方的居民提心吊膽，憂如再遇豪大雨及強震，風險極大，多次要求調查站遷建。

縣調站尋地一直不順利，前主任徐國楨去年向法務部長鄭銘謙、調查局長陳白立反映，爭取用地，最近終有結果。國產署行文彰化市公所，終止與三民路萬安停車場租約，表示將保留給彰化縣調查站廳舍使用，預計今年底核定可行性評估，停車場4月1日起停止營運。

彰化市三民路「萬安停車場」占地1071坪，是原稅捐處宿舍用地，閒置後開闢為停車場，原有186席車位現停用，讓許多民眾抱怨停車更難 。

彰化市公所公用課長陳進泓說，萬安停車場周邊停車位不足，彰化縣調查站新建廳舍要設計發包等作業，距進場施工前還有一段時日，建議國有財產署暫時提供停車場使用，紓解周邊停車需求。目前還待國產署回應。