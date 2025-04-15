台中好人好事揭曉 他學徒做到連鎖藥局總裁 推藥師下鄉服務

台中市好人好事代表今天揭曉，共有24人獲選，其中藥師林殿上從藥局學徒到如今為福倫連鎖藥局總裁，帶動藥師下鄉服務，並曾任獅子會總監投身公益，捐出4輛公益車，並舉辦社區健檢等。

台中市社會局副局長陳仲良致說，台中市好人好事無處不在，24位代表「低調行善，卻光芒耀眼」，獲獎實至名歸。

台中市表揚好人好事運動協會理事長林俊杰表示，各個獲選代表背後都有動人故事，有人將公益活動視為日常生活，還以身作則，帶著孩子加入行善行列；也有人因幼時吃苦，立志回饋社會。

林殿上從西藥房當學徒，靠實力考上藥劑生、藥師，1980年在太平創辦福倫藥局，如今是福倫連鎖藥局總裁，帶動專業藥師下鄉服務，曾任國際獅子會300-C1區2018至2019總監，帶領4000多名台中市獅友做公益，至今已捐出四輛公益車輛，並常態舉辦社區敬老健檢、視力篩檢及糖尿病衛教活動。

林殿上表示，會創辦福倫連鎖藥局是因當時鄉下藥局很少，相當不便，因此他落實政府下鄉政策，連鎖藥局開設在台中縣區、南投、彰化等偏遠地區，並帶動專業藥師下鄉服務，讓偏遠地區也能享有與城市同級服務。

中國附醫眼科醫學中心副院長蔡宜佑2007年成立台中市中杏社會福利基金會，照顧身心障礙者及老人和弱勢兒童，迄今已經在台中成立5間兒童發展中心，受助兒童逾5000人。

最年長77歲王鄭金妹，投入環保志工14年，帶領其他志工清掃社區，並擔任社區關懷據點志工，幫忙備餐、烹煮、分裝餐盒到打掃廚房等工作。