看見幸福台灣／南投縣長許淑華 打造全齡宜居城市

南投縣長許淑華上任兩年多，帶領縣府團隊展現施政效率，接連推動交通轉運站、全民運動館、親子公園、青年住宅等接地氣建設，讓鄉親有感。許淑華說，施政目標就是讓南投成為「全齡宜居城市」，打造讓青年安心留鄉、返鄉，勇敢追夢的幸福南投。

許淑華說，南投因地理環境及產業特質，就業機會比大城市少，年輕人外出工作，加速人口外流老化，支持青年全面發展是高挑戰，她在去年成立青年發展所，專責青年事務，提供青年具體資源和輔助。

為了支持年輕世代，實現「科技農業、青農回投」，縣政府助青農開展農業、補助設施、串接學界資源，提升青農農業知識、並打造「品味南投」電商平台，提升農業品牌價值。

縣府持續建設青年住宅，南投市第一期已完工，第二期預定明年竣工，並配合開發產業園區，提供就業機會，讓青年安心成家。想要創業的青年，則由創業輔導專案辦公室，量身定製的輔導方案，提供補助貸款支持。

南投縣社會福利為全台第一，除老人乘車補助、假牙補助，3月又開辦好孕卡，提供孕婦搭乘計程車補助，每人最高5,000元，方便產檢、就醫、嬰幼兒接種疫苗。縣府也開辦公辦民營托育機構，營運及規畫中共12處，開辦臨時托育服務，提供安心養育下一代的環境。

去年全國社區選拔，南投縣九個社區參選全數獲獎，竹山鎮富州社區榮獲全台唯一的金質卓越獎，營造優質社區環境，從幼兒到長者都能獲得妥善的照顧。