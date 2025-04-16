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看見幸福台灣／南投…青年返鄉 帶動就業

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
南投 青年返鄉 帶動就業。(南投縣政府／提供)
南投 青年返鄉 帶動就業。(南投縣政府／提供)

南投縣在「2024縣市幸福指數大調查」中排名第12，較上年度進步一名。其中，在政府統計數據的「就業」項目排名全台第一；民意調查中的「工作生活平衡」獲得第三，顯示南投不僅客觀的就業數據表現佳，同時民眾滿意度也高。

南投是觀光大縣，居住環境得天獨厚，好山好水，擁有眾多知名觀光景點。然而幅員廣大的南投，偏鄉山區居民也多，但就業表現優異，15～64歲就業者占該年齡層民間人口之比率高達70.25％，居全台之冠，推動青年就業更是一大亮點。

為打造由觀光首都邁向兼具產業發展的宜居城市，南投縣長許淑華自上任以來即訂下「領投發展」、「全齡宜居」及「永續創新」三大目標。

為使年輕人能在南投安居樂業，除接續推動縣內五大園區推動計畫，包括「草屯手工藝產業園區」、「南投旺來產業園區」、「埔里微型產業園區」、「竹山南雲產業園區」、「埔里福興溫泉園區」，全部完成後預估將可吸引135家廠商，增加8,100個就業機會；並新規劃「擴大南投（南崗）新增工業區」及「旺來產業園區二期」二園區共計約89.87公頃。

另創辦每季「南投縣各工業區聯繫會報」，由許淑華主持，透由公私部門直接面對面溝通，解決廠商設廠、環境等難題，期能創造更好的就業及投資環境。

受到美國對等關稅衝擊，許淑華也與縣內廠商座談，她指出，美國提高課徵關稅造成世界各國動盪不安，縣府立即盤點縣內廠商狀況，目前南投縣內共有1,150家廠商，初步估計約有200多家廠商會受到影響，約占四分之一。

縣府已向中央提出建議，疫情期間中央曾提出各種補助及貸款方案，希望此次能比照辦理，在危急時刻提供企業支持。

南投縣在2024縣市幸福指數大調查中，以政府統計數據來看，以「就業」項目表現最佳，其次為「居住」項目，平均每人居住面積為17.09坪，居全台第六。表現較弱的項目為「收入」，平均每人可支配所得為33萬元，全台第18名。

以民意調查結果來看，南投則屬中段班，為全台第11，其中「工作生活平衡」滿意度最高，全台排名第三，「生活現況」滿意度由第12名大幅上升至第五，顯示打造全齡宜居城市有成。「政府作為」滿意度進步至第六名，凸顯民眾對於縣府施政有感。

觀光景點

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