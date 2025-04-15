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台中市24名好人好事代表 在愛的見證下獲得公開表揚

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
今年共有24位好人好事代表在典禮上獲得公開表揚，另有15位獲頒榮譽狀。記者宋健生/攝影
今年共有24位好人好事代表在典禮上獲得公開表揚，另有15位獲頒榮譽狀。記者宋健生/攝影

由台中市政府社會局指導、台中市表揚好人好事運動協會主辦的「台中市114年好人好事代表」選拔活動，經過三階段嚴謹的評選過程，當選名單15日出爐。此次選拔涵蓋教育、消防、醫療、慈善團體與社會志工等領域，共有24位好人好事代表在典禮上獲得公開表揚，另有15位獲頒榮譽狀。

表揚典禮今天在台中市政府惠中樓1樓中庭隆重舉行，邀請台中市政府社會局副局長陳仲良、台中市表揚好人好事運動協會理事長林俊杰、選拔表揚委員會主委徐靜鈴等人，共同見證頒獎時刻，感恩他們的善行與貢獻。

表揚好人好事代表運動起源於民國47年，最初由民間自動發起，後來由「中華民國各界表揚好人好事運動推行委員會」負責推動。

為了匯聚這些代表的力量，中華民國表揚好人好事運動協會於79年正式成立，至今在全台設有17個分會，持續挖掘各縣市動人的故事。透過一年一度的表揚活動，期望「存好心、說好話、做好事、當好人」成為一種習慣，進而形成普世價值。

林俊杰表示，每位好人好事代表身後都有動人的故事。有的人從小經歷困苦，立志日後回饋社會；有的人在行善過程中收穫心靈的富足與快樂；還有人將公益活動視為日常生活，以身教帶領孩子加入行善行列。

這些來自各界的民間力量，自發性投入社會服務，展現人性光輝與高度情操，對社會產生積極影響，表揚他們實至名歸。

徐靜鈴更指出，為確保選拔過程的公正性，協會從年初開始向各大機關和團體發函，邀請推薦符合條件的候選人，並通過初審、複審和決審等多層次評選程式，最終確認表揚名單。

活動現場，並安排「警消類-董嘉琦」、「醫護類-蔡宜佑」、「慈善團體類-連耀昌」、「社會人士類-林殿上」等好人好事代表上台致詞。

董嘉琦由台中市消防局第五救災救護大隊推薦，參與消防工作至今已35年，成立鳳凰志工隊並擔任分隊長，並多次獲得全國績優鳳凰志工及全國消防楷模鳳凰獎表揚。

蔡宜佑是現任中國附醫眼科醫學中心副院長，由財團法人中杏社會福利基金會推薦，2007年默默成立台中市中杏社會福利基金會，照顧身心障礙者及老人和弱勢兒童，迄今已經在台中成立5間兒童發展中心，接受協助的兒童超過5000位。

蔡宜佑除了負責臨床和行政工作外，並曾榮獲國家新創獎，也是教育部部定教授，並積極參與公益，參加愛盲協會公益活動至大陸哈爾濱進行義診，致力於改善偏鄉醫療。

退休警員連耀昌是由台中市向善行慈善會推薦，童年家境清寒，從國中開始送報維持學費。近30年的員警生涯，都在台中市警察局和平分局服務山區，退休後就投入慈善會行列，至今已13年。

林殿上是福倫健保藥局創辦人，由社團法人台中市觀護協會推薦。林殿上國小畢業後便在西藥房當學徒，1980年在太平鄉開設福倫藥局，帶動專業藥師下鄉服務，至今已捐出四輛公益車輛，並常態舉辦社區敬老健檢、視力篩檢及糖尿病衛教活動加強鄉鎮地區的醫療便利性，助力於社區健康發展。

台中市114年好人好事代表選拔活動，經過三階段嚴謹評選過程，今天舉行表揚典禮。記者宋健生/攝影
台中市114年好人好事代表選拔活動，經過三階段嚴謹評選過程，今天舉行表揚典禮。記者宋健生/攝影

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