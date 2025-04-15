清代第五大城市今凋零 彰化蚵藝文化締約綠能產業盼振興榮景

清代彰化縣芳苑鄉昔日在全台排名第五大城市，港口淤塞後商業凋零，近年人口外移和老化，王功蚵藝文化協會攜手蔚藍海彰化離岸風電計畫，今簽約締結地方創生夥伴關係，期待再生能源科技振興昔日榮景。

芳苑鄉長林保玲和王功村的社區居民、海洋大學、彰化師大、草湖國中、芳苑國小、王功國小、漢寶國小、鹿港國小各推派代表合計約120人，今下午在芳苑鄉王功漁港遊客服務中心廣場，見證「芳苑創生 永續扎根」合作啟動暨揭牌儀式。

王功蚵藝理事長梁鳳蓉表示，芳苑鄉牡蠣養殖文化近年面臨人口老化、青年外移等挑戰，蔚藍海彰化專案企盼透過推動地方文化創生與環境永續發展，為芳苑鄉的產業轉型注入新動能，具體合作模式將優先聚焦地方共識會議、環境教育推廣、環境復育、海洋倡議、增能培力、青銀共創藝術創作、文化傳承社區再造品牌及創生永續發展等八大主題活動。

蔚藍海彰化離岸風電計畫專案總監Thomas Hidden說，很榮幸與獲得教育部海洋教育推手獎、環境部國家環境教育獎兩項殊榮的王功蚵藝文化協會締結地方創生夥伴關係，為地方注入新的火花與創意，推動社區共榮共好和環境永續發展，今天是合作辦理的第一場環境保護活動：淨灘與蚵礁建置。接下來會有一系列的活動，「我們將攜手共創美好未來」。

鄉長林保玲也說，感謝王功蚵藝長期為芳苑這片土地的努力，相信蔚藍海彰化離岸風電計畫跟地方社團合作，注入更大能量帶動地方發展。

4月22日是世界地球日，締約儀式結束後接著舉辦「地球力．守護．海洋」的王功潮間帶淨灘與建置蚵礁，淨撿拾海洋廢棄物共672公斤並建置12座蚵礁。