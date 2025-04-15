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台中高鐵二路沉陷龜裂 市府勒令鄰近建案停工修復

中央社／ 台中15日電

台中烏日高鐵二路部分路段發生沉陷龜裂情形，市府都發局今天說，經會勘發現鄰近建案地下室開挖擋土措施，未依程序施作，勒令停工，並要求28日前完成工地安全支撐及道路修復。

烏日區高鐵二路平面迴轉道日前出現裂痕長度逾20公尺，且路面高低不平，台中都市發展局昨天前往會勘，初步發現附近建案地下室開挖擋土措施有部分未依程序施作，當場勒令停工，並裁處新台幣9000元罰鍰。

對於今天有民眾反映工地仍繼續施工情形，都發局表示，業者不是擅自復工，而是依都發局要求施作安全支撐設施，預計4月28日完成相關工程。

都發局指出，此處建案停工後，仍請承造人優先完成工地安全支撐措施及道路修復改善，完成後應洽第三方專業技師公會鑑定。

都發局也表示，業者還要將施工計畫送專業團體或公會提出諮詢意見，並待都發局委託第三方專業技師公會到現場複查改善情形，確認無公安之虞後，始得申請復工。

台幣 高鐵

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