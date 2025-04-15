聽新聞
0:00 / 0:00
台中大甲警分局改建 地下2、3樓開闢停車場多150格車位
台中大甲警分局建成超過30年，是台中15個分局中最老舊的建物，市府預計耗資超過16億元重建，同時併入大甲地政事務所與社會局公托機構，另外地下2、3樓也會闢建約150格車位的停車場。市長盧秀燕表示，明年已編列工程經費，預計2029年完工。
大甲警分局包含9棟建築物，興建於1966年到1993年之間，最新的建物都超過30年，最舊的更將近60年；台中市政府推動改建，考量周邊大甲地政事務所也興建超過50年，2單位的建物都不符合耐震需求，加上地方多次反映有增設公托的需求，遂規畫重建為分局、地政事務所與公托的三合一設施。
警察局指出，新的大甲警分局位於分局旁的停車場，合計7556平方公尺，分局為地上6樓、地下3樓，樓地板面積1萬3264平方公尺，地政事務所與公托機構則是地上5樓、地下3樓，樓地板面積5712平方公尺。一期工程結束後且搬遷完後，二期工程則是原址拆除與空地綠化。
警察局表示，原本2單位建物都只打算做到地下2樓，工程費約14.7億元，規畫期間交通局評估大甲火車站周邊停車需求，今年3月24日市府開跨局處會議，決議增闢地下3樓，停車空間增加到約150格，工程經費也會增加2到3億元；目前警局正在詳細規畫，預計4月底完成移交給建設局施作。
國民黨籍議員李文傑感謝市府全力支持大甲分局重建，想知道工程何時啟動、完工。民進黨籍議員施志昌表示，目前計畫看不出來二期工程綠化完空地後的區域空間整合與產業具體藍圖，希望市府進一步說明。
市長盧秀燕表示，已計畫編列2026年2億4萬9000元監造與工程費、2027年5億5201萬元工程費、2028年6億6989萬工程費、2029年2100萬元工程費，預計明年開工、4年完工；大甲人文薈萃，需要整體規畫與改建，未來會納入二期用地與火車站前廣場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言