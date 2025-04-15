台中大甲警分局改建 地下2、3樓開闢停車場多150格車位

台中大甲警分局建成超過30年，是台中15個分局中最老舊的建物，市府預計耗資超過16億元重建，同時併入大甲地政事務所與社會局公托機構，另外地下2、3樓也會闢建約150格車位的停車場。市長盧秀燕表示，明年已編列工程經費，預計2029年完工。

大甲警分局包含9棟建築物，興建於1966年到1993年之間，最新的建物都超過30年，最舊的更將近60年；台中市政府推動改建，考量周邊大甲地政事務所也興建超過50年，2單位的建物都不符合耐震需求，加上地方多次反映有增設公托的需求，遂規畫重建為分局、地政事務所與公托的三合一設施。

警察局指出，新的大甲警分局位於分局旁的停車場，合計7556平方公尺，分局為地上6樓、地下3樓，樓地板面積1萬3264平方公尺，地政事務所與公托機構則是地上5樓、地下3樓，樓地板面積5712平方公尺。一期工程結束後且搬遷完後，二期工程則是原址拆除與空地綠化。

警察局表示，原本2單位建物都只打算做到地下2樓，工程費約14.7億元，規畫期間交通局評估大甲火車站周邊停車需求，今年3月24日市府開跨局處會議，決議增闢地下3樓，停車空間增加到約150格，工程經費也會增加2到3億元；目前警局正在詳細規畫，預計4月底完成移交給建設局施作。

國民黨籍議員李文傑感謝市府全力支持大甲分局重建，想知道工程何時啟動、完工。民進黨籍議員施志昌表示，目前計畫看不出來二期工程綠化完空地後的區域空間整合與產業具體藍圖，希望市府進一步說明。