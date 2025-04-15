境外汙染物入侵 中部空汙達橘色提醒建議避免外出

受東北風挾帶境外汙染物影響，全台各空品測站今天幾乎都達「橘色提醒」等級，彰化縣環保局表示，空品不良將持續到本月17日，已啟動緊急應變機制，並透過中臺灣區域治理平台，要求台中火力發電廠及麥寮電廠啟動相關應變作為，減緩空氣品質惡化。

彰化縣從今天清晨起，就呈霧濛濛景象，到中午以後仍未消散，往沿海望去，更是嚴重，環保局指出，此次空汙的主要汙染物為懸浮微粒（PM10），落塵量相對高，造成彰化縣既有的空品測站，都達「橘色提醒」等級，估計將持續到本月17日。

環保局表示，因應空品不良，環保局已啟動應變機制，通知前74大公私場所執行空汙自主管理、營建工地加強空汙防制，除派稽查員抽查公私場所防制設備、加強取締烏賊車等措施，減緩空品惡化。