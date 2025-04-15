台中東勢春季賞螢火蟲活動人潮多 警公布交通疏導措施
台中市東勢區及新社區春季賞螢活動人潮多，為因應賞螢驟增車流與易壅塞路段，東勢警分局即日起至4月27日活動期間，規劃交通疏導崗平日3處、假日11處，員警執行交通疏導勤務，協調東勢林場聘請義交協勤疏導，共同維持活動路線車流順行。
東勢分局表示，賞螢季期間容易有停車位不足及車輛壅塞狀況，尤其東勢林場遊樂區復育螢火蟲在高峰期更多達10萬隻，東勢林場的聯外道路僅有勢林街，無其他替代道路，到、離場常湧現車潮。
為因應賞螢驟增車流與易壅塞路段，東勢警分局即日起至4月27日活動期間，規劃交通疏導崗平日3處、假日11處，員警執行交通疏導勤務，協調東勢林場聘請義交協勤疏導，共同維持活動路線車流順行。東勢林場也派員定時巡視停車場，如停車場將滿時，通報東勢分局透過警廣呼籲民眾轉往鄰近停車場轉乘大眾運輸，避免陷入車陣。
警方提供賞螢火蟲建議行車路線：
來程由市區往東勢：台3線豐勢路經東勢大橋，右轉豐勢路→接勢林街→到達東勢林場。
由苗栗往東勢：臺3線東蘭路左轉勢林街→到達東勢林場。
去程由東勢往市區：東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→左轉東勢大橋→接石岡區豐勢路→接明德路或東勢林場→勢林街接東勢區豐勢路→右轉東蘭路→左轉石城街→右轉石岡區豐勢路。
由東勢往苗栗：右轉東環街→右轉東蘭路→經卓蘭大橋→苗140縣道。
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