彰化文創精品徵選13件商品 百年老店施玉金沐香齋在列
「2025彰化文創精品認證徵選」活動，吸引75家業者參與，共135件商品參賽，經評選甄選出文創商品類10件、視覺及包裝設計類3件等13件文創商品，縣長王惠美今天在縣警察局中庭舉行授證典禮時表示，希望將這些優質文創作品推廣至全國，讓世界看見彰化的美。
文化局表示，今年文創商品類入選10件商品，包括董坐石硯的「鮮甜欲滴」、踏圖文創坊商品「半線縣城圖 & 彰化百景明信片」、台卷木建材公司的「雲端遙遙門神系列」、格瑋國際公司「窗景書擋」、祥傑工業公司「無敵發財雞-金雞母組」、白玥窯工作室「花磚器皿系列」、力野茶陶所「復古花磚陶盤禮盒」、造浪者設計工作室的微城層几 (HILLTOWN)、施金玉沐香齋公司「久彌香香餅系列產品」、葫巧工坊的「點燈-小不點桌燈、光繞福祿葫蘆燈」。
另視覺及包裝設計類3件入選商品，則有上禾堂國際美食公司「蕾絲米帛燒-海棠窗花木盒」、彰化縣花壇鄉農會「花鳥風月袋茶系列」、蛋香屋食品行「花見夫人一口蛋捲花見禮盒」。
王惠美表示，獲認證的彰化文創精品，每件作品皆充分展現產業特色，以榮獲文創商品類的施金玉沐香齋公司「久彌香．香餅系列產品」為例，融合了龍舟、媽祖等彰化地方節慶，透過精緻手工香料製作，呈現彰化在地文化創意價值；榮獲視覺及包裝設計類的彰化縣花壇鄉農會「花鳥風月袋茶系列」，結合地方風情、經典中式剪紙與茉莉花圖樣為設計理念，讓大眾沈浸於鳥語花香的美麗世界。
王惠美指出，很高興看到了好幾個產業的第二代傳人參與，傳承原有過去的經驗與技術，透過新穎概念、創新包裝把商品價值加乘，感謝參與企業與輔導老師的共同努力與積極溝通，透過文創影響力發揚文化軟實力，相信大家對於文創的熱情及創意，一定能夠讓彰化縣的文化持續不斷地加值，進而發光發熱。
文化部文創委員廖佳玲表示，彰化縣對於文化產業的扶植不遺餘力，文創商品越來越有獨到特色及在地文化，看到很多返鄉青年，為彰化注入了許多文創能量。今年彰化要承辦臺灣設計展，會讓全臺灣及國際看見彰化的美及彰化的好。
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