昔日髒臭水圳煥然一新 台中神岡三角里社皮水岸廊道完工

台中市神岡區葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸改善工程已完工，今天舉行啟用典禮，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍與地方人士見證兼具通水、生態與休憩功能的水岸廊道完工，居民走訪新建的親水步道，大讚昔日髒臭水圳，現在水岸環境煥然一新。

楊瓊瓔表示，完工後的水岸空間徹底解決多年來的積水與邊坡崩壞問題，也活化閒置、雜亂的橋下地帶，打造出結合在地文化與生態景觀的故事廣場，獲得地方高度肯定。

立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天參加葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸改善工程完工啟用典禮，農業部農水署台中管理處、神岡區公所、神岡區多位里長及附近居民參加，一起揭牌，啟用「西汴幹線社皮水岸廊道三角里休閒廣場」，走訪完工後的濱水空間。

農水署台中管理處說明，該工程位於神岡區社皮分線渠道，全長約267公尺，原有灌排水路年久失修，護岸損壞嚴重，邊坡易受雨勢侵蝕，排水不順。地方多年來反映，經三角里長江炳煌與市議員羅永珍請願，在立委楊瓊瓔持續奔走下，成功爭取農業部農田水利署支持，獲得4000萬元經費補助推動改善。

農水署台中管理處表示，規劃設計過程中特別納入生態檢核機制，使用土包袋護坡與漿砌石護岸方式施作，提升通排水效率，也符合環境永續目標。工程完成後，排水功能大幅提升，渠底與邊坡更兼具穩固與視覺美感，讓這段曾被忽視的灌溉渠道，搖身一變成為社區綠帶。

完工後的水岸空間成為居民口中的「小秘境」，有鋪設完善的人行步道與跨越板橋，還設置太陽能照明、休憩平台與「三角之心」地標廣場，吸引很多人散步、賞景。一名婦人開心說，以前這裡又亂又髒，晚上不敢走，現在整個變乾淨漂亮，走起來心情都好。

三角里長江炳煌表示，里民長年關心水圳安全與整體環境維護，這次工程能完美落成，要感謝楊瓊瓔委員與羅永珍議員在中央與地方的協助，希望大家能共同維護這片得來不易的水岸廊道。

市議員羅永珍表示，社皮分線過去是「鳥不生蛋的地方」，排水不順，橋下空間更因長期髒亂、被私人占用而淪為死角；她感謝楊瓊瓔委員爭取4000萬元經費，推動整治工程。