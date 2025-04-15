中市推污水接管力拚116年達35萬戶 盧秀燕：看不見的良心工程

全球極端氣候導致旱澇不均，台中市推動各項再生能源發展，台中市長盧秀燕今在市政會議表示，台中市內民生用電戶約有110萬戶，目前再生能源發電量平均每4至5戶，就能供應其中1戶的用電。另污水接管建設是「看不見的良心工程」，感謝工程人員積極推動水資源永續發展，預計至116年，污水接管戶數可達35萬戶。

水利局長范世億今在市政會議專案報告。他表示，為穩定台中市水資源供應，市府積極推動具備水安全、水環境及水文化永續理念的水利建設。預計至116年，污水接管戶數可達35萬戶，預計至124年每日可處理22萬噸污水，產出14萬噸再生水，供應中科園區、台中港工業區與后里等地。

另外，水湳水資源中心去年10月已開始供水，供應中科台中園區每天1萬噸；福田水資源中心預計明年可每天供水5.8萬噸給台中港工業區使用；豐原水資源中心也正籌建中。

范世億表示，面對極端氣候，導致旱澇不均，台中市府超前部署，穩定水資源供應，同時透過再生水供應產業用水，有效提升民生用水的調度彈性，將再生水優先提供給工業使用後，較為乾淨的自來水便可保留給民生用途，讓用水調度更餘裕。

范世億指出，目前中部地區兩座重要水庫水情穩定，鯉魚潭水庫已達滿庫狀態，德基水庫蓄水量也達95%。每年5月底前是水資源最緊張的時期，而截至4月中，今年水情相對樂觀，但也提醒大家節約用水。