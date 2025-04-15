擔心彰化縣調查站掉下來 遷建新址已經有著落

位在八卦山上的彰化縣調查站，因土石滑落面臨崩坍風險，長期尋覓用地遷建，最近終於露出曙光，國有財產署已通知彰化市公所，終止彰化市三民路「萬安停車場」租約，將保留給彰化縣調查站遷建使用，此舉為調查站解套，但周邊停車問題將更困難。

司法機關未在縣治所在地的縣市，全台目前只有彰化縣與雲林縣，彰化縣除彰化法院及檢察署都在員林市不是縣治所在地的彰化市外，法務部行政執行署彰化分署現則暫棲彰化市縣農會大樓，但隨著地檢署新大廈即將完成，也要遷往合署辦公，只有彰化縣調查站設在彰化市，卻也一直有遷建計畫，如果順利落腳三民路萬安停車場用地，算是保住彰化市顏面。

彰化縣調查站座落於八卦山台地垂直邊坡上，為地質敏感地帶，辦公大樓1990年間啟用，即歷經4次邊坡崩塌事件，九二一大地震時，廳舍也因位移造成龜裂以及停車場崩坍，近來更因豪大雨造成土石滑落，如果再遇豪大雨及強震，即有傾斜、倒塌或滑落可能，除危及廳舍及人員安全外，位處下方的居民更是提心吊膽，多次要求調查站遷建。

但縣調站尋覓遷建的地點，一直很不順利，縣調站前主任徐國楨去年向前來視察的法務部長鄭銘謙、調查局局長陳白立反映，並爭取協助，最近終於有了結果。

最近，國有財產署即行文彰化市公所，決定終止與租與彰化市公所的三民路萬安停車場用地租約，表示將保留給彰化縣調查站供遷建廳舍使用，並稱彰化縣調查站遷建用地的可行性評估預定年底即可核定，因此停車場從4月1日起停止營運。

彰化市三民路「萬安停車場」用地，占地1071坪，是原稅捐處宿舍用地，原閒置未使用，這處用地由市公所與國有財產局合作開闢為停車場，原有186個停車位，現已封閉使用，讓許多民眾抱怨停車更困難 。