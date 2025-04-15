影／大雪山森林遊樂園將有太空艙式露營車可住 住宿餐飲ROT今天簽約
大雪山國家森林遊樂園住宿餐飲ROT案今天簽約，林業及自然保育署台中分署委託惠來企業旗下惠來大雪山公司營運10年，營運範圍包括客房、餐廳、販賣部和車宿營地，其中小雪山據點車宿營地規劃設置5座太空艙式露營車，遊客可住在最新的太空艙內觀星。
林業及自然保育署台中分署與惠來企業旗下的惠來大雪山公司，今天在台中市府陽明大樓簽約，由分署長張弘毅與董事長顏世陸針對「大雪山國家森林遊樂區住宿餐飲等設施增改修建、營運移轉案」完成簽約儀式，委託營運10年，雙方將共同推動大雪山國家森林遊樂區觀光發展、低碳生態旅遊及環境教育等多元目標。
林業及自然保育署副署長張岱、立法院副院長江啟臣、台中市議會副議長顏莉敏、議員吳振嘉等人到場。
為提升大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲服務品質，林業保育署台中分署採用修建-營運-移轉（ROT）促參方式公開招商，期初投資金額達7100萬元。營運設施括60多間客房、1間餐廳、2間販賣部及車宿營地等設施。
半數客房將規劃為平價房型，雙人房平日每晚2800元、假日3800元，親民價格讓更多民眾可輕鬆住宿；餐廳規劃6月中旬整修完畢，提供全新餐飲服務與更舒適用餐環境；住宿設施部分，民間機構可依裝修進度分階段提出先行營運申請，預計小木屋區域最快7至8月開放，其餘區域則預定於年底前全面完工開放。
小雪山據點的車宿營地規劃設置太空艙式露營車與一般營位，不論是否有露營車設備的旅客，都可在星空下享受獨特的宿營體驗。園區將導入電動7人座遊園接駁車， 從43K遊客中心行駛至49K小雪山區域，串連捎來小雪山國家步道系統。
太空艙露營車今天在現場展示，吸引多人參觀，大片落地窗有自動窗簾，在小雪山住此艙，可觀賞山上滿天星空；據了解，住此太空艙價格約每晚5000元，比目前市面上太空艙房價8000到1萬元更價宜，江啟臣說，今天現場看到太空艙，就知道將來的大雪山森林遊樂區更有賣點。
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