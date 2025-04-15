快訊

台股收盤上漲344點、台積電收877元 各指數同步收紅

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

聽新聞
0:00 / 0:00

影／大雪山森林遊樂園將有太空艙式露營車可住 住宿餐飲ROT今天簽約

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約，現場展示將設的太空艙式露營車。記者游振昇／攝影
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約，現場展示將設的太空艙式露營車。記者游振昇／攝影

大雪山國家森林遊樂園住宿餐飲ROT案今天簽約，林業及自然保育署台中分署委託惠來企業旗下惠來大雪山公司營運10年，營運範圍包括客房、餐廳、販賣部和車宿營地，其中小雪山據點車宿營地規劃設置5座太空艙式露營車，遊客可住在最新的太空艙內觀星。

林業及自然保育署台中分署與惠來企業旗下的惠來大雪山公司，今天在台中市府陽明大樓簽約，由分署長張弘毅與董事長顏世陸針對「大雪山國家森林遊樂區住宿餐飲等設施增改修建、營運移轉案」完成簽約儀式，委託營運10年，雙方將共同推動大雪山國家森林遊樂區觀光發展、低碳生態旅遊及環境教育等多元目標。

林業及自然保育署副署長張岱、立法院副院長江啟臣、台中市議會副議長顏莉敏、議員吳振嘉等人到場。

為提升大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲服務品質，林業保育署台中分署採用修建-營運-移轉（ROT）促參方式公開招商，期初投資金額達7100萬元。營運設施括60多間客房、1間餐廳、2間販賣部及車宿營地等設施。

半數客房將規劃為平價房型，雙人房平日每晚2800元、假日3800元，親民價格讓更多民眾可輕鬆住宿；餐廳規劃6月中旬整修完畢，提供全新餐飲服務與更舒適用餐環境；住宿設施部分，民間機構可依裝修進度分階段提出先行營運申請，預計小木屋區域最快7至8月開放，其餘區域則預定於年底前全面完工開放。

小雪山據點的車宿營地規劃設置太空艙式露營車與一般營位，不論是否有露營車設備的旅客，都可在星空下享受獨特的宿營體驗。園區將導入電動7人座遊園接駁車， 從43K遊客中心行駛至49K小雪山區域，串連捎來小雪山國家步道系統。

太空艙露營車今天在現場展示，吸引多人參觀，大片落地窗有自動窗簾，在小雪山住此艙，可觀賞山上滿天星空；據了解，住此太空艙價格約每晚5000元，比目前市面上太空艙房價8000到1萬元更價宜，江啟臣說，今天現場看到太空艙，就知道將來的大雪山森林遊樂區更有賣點。

大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約。記者游振昇／攝影
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約。記者游振昇／攝影
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約。記者游振昇／攝影
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約。記者游振昇／攝影
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約，現場展示將設的太空艙式露營車。記者游振昇／攝影
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約，現場展示將設的太空艙式露營車。記者游振昇／攝影
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約，現場展示將設的太空艙式露營車。記者游振昇／攝影
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約，現場展示將設的太空艙式露營車。記者游振昇／攝影
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約。記者游振昇／攝影
大雪山國家森林遊樂區住宿及餐飲設施ROT案，今天在台中市府陽明大樓簽約。記者游振昇／攝影

住宿 大雪山 太空

延伸閱讀

合歡山杜鵑含苞還沒開 高乘載管制本周末先開跑

清明連假好去處 13國家森林遊樂區12歲以下兒童免費

烏石坑黑熊受困陷阱 熱心林農昨通報今順利獲救

兒童清明連假沉浸大自然！ 13處國家森林遊樂區 12歲以下兒童免費入園

相關新聞

遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

大甲媽祖回鑾遶境上周末圓滿結束，數十萬信眾隨香路過台中海線各區，但假日過後，清水高中返校上課時發現，整個校內廁所如同歷經...

影／大雪山森林遊樂園將有太空艙式露營車可住 住宿餐飲ROT今天簽約

大雪山國家森林遊樂園住宿餐飲ROT案今天簽約，林業及自然保育署台中分署委託惠來企業旗下惠來大雪山公司營運10年，營運範圍...

彰化文創精品徵選13件商品 百年老店施玉金沐香齋在列

「2025彰化文創精品認證徵選」活動，吸引75家業者參與，共135件商品參賽，經評選甄選出文創商品類10件、視覺及包裝設...

中市推污水接管力拚116年達35萬戶 盧秀燕：看不見的良心工程

全球極端氣候導致旱澇不均，台中市推動各項再生能源發展，台中市長盧秀燕今在市政會議表示，台中市內民生用電戶約有110萬戶，...

昔日髒臭水圳煥然一新 台中神岡三角里社皮水岸廊道完工

台中市神岡區葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸改善工程已完工，今天舉行啟用典禮，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍與地方人士見證兼具通水...

擔心彰化縣調查站掉下來 遷建新址已經有著落

位在八卦山上的彰化縣調查站，因土石滑落面臨崩坍風險，長期尋覓用地遷建，最近終於露出曙光，國有財產署已通知彰化市公所，終止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。