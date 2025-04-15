快訊

台股收盤上漲344點、台積電收877元 各指數同步收紅

大甲媽遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

遊韓國注意！台人最愛「日本止痛神藥」禁攜入境 網曝：還有這些可以買

台中好人好事代表 77歲環保志工獲表揚

中央社／ 台中15日電

台中市114年好人好事代表選拔今天揭曉，共24人獲選，其中最年長的77歲王鄭金妹，加入環保志工隊14年，還在關懷據點幫忙備餐及烹煮，也常主動協助獨居長者。

由台中市社會局指導、台中市表揚好人好事運動協會主辦的「台中市114年好人好事代表」選拔活動，經過3階段評選過程，共有教育、警消、醫療、慈善團體、社會人士等領域的24人獲選，今天在台中市政府舉行表揚典禮，頒發證書及獎座。

台中市表揚好人好事運動協會理事長林俊杰表示，所有好人好事代表身後都有動人的故事，有的從小經歷困苦，立志回饋社會；有的在行善過程中，收獲心靈的富足與快樂；還有人將公益活動視為日常生活，以身教帶領孩子加入行善行列，獲得表揚實至名歸。

為確保選拔過程的公正性，選拔表揚委員會主委徐靜鈴說，協會從年初開始向各大機關和團體發函，邀請符合條件的候選人，並通過初審、複審和決審等多層次評選程式，最終確認表揚名單。

今年最年長的當選人，是住台中市大安區的77歲王鄭金妹，自民國100年加入環保志工隊以來，一直擔任第2班班長，帶領13名班員定時清掃社區環境，並配合衛生防治宣導；另擔任社區關懷據點志工逾8年，負責廚房工作，包括備餐、烹煮、分裝餐盒到打掃廚房。

從小就常到田裡幫忙農務的王鄭金妹表示，在從事志工之餘，目前還會下田，覺得這樣過日子，生活比較不會無聊，雖然自己年近8旬，能力所及也會幫助獨居長者。

目前擔任台中市警察局第六分局市政派出所長的曾一峰，出生於苗栗鄉下，從小父母就教導對社會要有責任感。他指出，在處理社會案件時，常會發現身後淒涼的被害人，他會幫忙尋求慈善團體協助，幫助弱勢也是他投身警察的原因之一。

台中市 廚房 獨居

延伸閱讀

台南辦社區家電維修培訓 助減少電子廢棄物

愛地球…中山大學設7據點袋類回收箱 還要推廣到社區

基隆凌晨3車追撞離奇車禍釀2輕重傷 其中1人無生命跡象

中山大學推塑膠袋減量 設回收循環箱將與社區共享

相關新聞

遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

大甲媽祖回鑾遶境上周末圓滿結束，數十萬信眾隨香路過台中海線各區，但假日過後，清水高中返校上課時發現，整個校內廁所如同歷經...

影／大雪山森林遊樂園將有太空艙式露營車可住 住宿餐飲ROT今天簽約

大雪山國家森林遊樂園住宿餐飲ROT案今天簽約，林業及自然保育署台中分署委託惠來企業旗下惠來大雪山公司營運10年，營運範圍...

彰化文創精品徵選13件商品 百年老店施玉金沐香齋在列

「2025彰化文創精品認證徵選」活動，吸引75家業者參與，共135件商品參賽，經評選甄選出文創商品類10件、視覺及包裝設...

中市推污水接管力拚116年達35萬戶 盧秀燕：看不見的良心工程

全球極端氣候導致旱澇不均，台中市推動各項再生能源發展，台中市長盧秀燕今在市政會議表示，台中市內民生用電戶約有110萬戶，...

昔日髒臭水圳煥然一新 台中神岡三角里社皮水岸廊道完工

台中市神岡區葫蘆墩圳西汴幹線社皮分線護岸改善工程已完工，今天舉行啟用典禮，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍與地方人士見證兼具通水...

擔心彰化縣調查站掉下來 遷建新址已經有著落

位在八卦山上的彰化縣調查站，因土石滑落面臨崩坍風險，長期尋覓用地遷建，最近終於露出曙光，國有財產署已通知彰化市公所，終止...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。