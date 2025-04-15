地母廟捐大胃王抓斗車 埔里資源回收不再「吞不下去」

南投縣垃圾去化不易，埔里鎮清潔隊曾堆出垃圾山，連清潔車也相當老舊。埔里地母廟今天捐贈大型抓斗式資源回收車，夾爪一次能夾取2.9噸重物，大幅提升資源回收效率，颱風、豪雨也能快速清理倒塌路樹，讓埔里鎮環境清潔更加完善。

大型抓斗式資源回收車捐贈今天由地母廟董事長梁平定、鎮長廖志城代表捐贈接受，地母廟也循宗教習俗為資源回收車淨車、過火，祈求行車平安。

廖志城表示，南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾必須外運處理，常面臨無法即時消化，必須暫時堆置，埔里鎮清潔隊部空間有限，有賴鎮民全力配合資源回收與垃圾減量，才能減輕垃圾堆置壓力。

埔里鎮每日資源回收量約26至30噸，在連假、農曆春節前後加強收運，每日回收量達33噸以上，現有10條垃圾清運路線，資源回收車滿載時須由抓斗車定點清空，但清潔隊3輛抓斗車容量較小，承載量約2.5至3噸，必須多次往返卸載，且平均車齡達13年，難以應付回收需求。

清潔隊表示，大型抓斗式回收車夾爪一次最多可夾取2.9噸重物，容量更達11.5噸，承載更多回收物，車斗採傾卸式設計方便傾倒，也能提升效率；颱風季路樹倒塌，抓斗車也能輕鬆夾取，加速恢復市容整潔。