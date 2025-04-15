快訊

窮到差點只能國中畢…貧苦妹昔餓到暈倒 進台積電後人生逆轉

Switch 2預購超夯！台灣供貨量曝光 買這一款有望「首波開賣拿到貨」

戰俘中國兵現身！誤信抖音從軍發財夢 騙去俄羅斯打仗

聽新聞
0:00 / 0:00

大甲鐵砧山春季音樂慶典 2025春瘋媽祖音樂祭19、20日登場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「Mazu Fever春瘋媽祖」將在台中大甲鐵砧山風景特定區的大甲鐵砧山遊客中心暨雕塑公園廣場舉行，免費入場。圖／台中市觀旅局提供
「Mazu Fever春瘋媽祖」將在台中大甲鐵砧山風景特定區的大甲鐵砧山遊客中心暨雕塑公園廣場舉行，免費入場。圖／台中市觀旅局提供

「Mazu Fever春瘋媽祖」本月19日和20日將在台中大甲鐵砧山風景特定區的大甲鐵砧山遊客中心暨雕塑公園廣場舉行，免費入場，台中市觀旅局表示，這場橫跨周末兩天的「台灣春季活動」結合媽祖的誕辰與現場音樂的震撼，邀請全台樂迷與遊客一起參加。

主辦單位貝多因音樂行銷社表示，此次音樂表演邀請眾多樂團、DJ、街舞團體以及鼓圈。表演團體有The ShapeMaster、Masia One、癢癢Tickle Tickle、JacQ The、Van Leefan等多組實力派樂團帶來涵蓋搖滾、龐克、靈魂、嘻哈、雷鬼的多元音樂饗宴。Soul Kitchen、Irie、Crash等 DJ 也將以精彩的表演帶來不一樣的的律動時光。

大甲在地的驕傲大甲高中吉他社與熱音社，將於周日登台演出，大甲街舞工作室、Taokaz Group和Stay Hungry Group展現街舞技巧，還有藍得里不插電及創藝鼓舞夢想家激動人心的鼓聲。

台中市風管所指出，這場不只是音樂祭，更是一次跨文化、跨世代的動感聚會，民眾可搭大眾運輸或是共乘前往，減少交通壅塞，遊客中心周邊有收費停車場，永信運動公園附近也有免費停車場供自行開車民眾停車。

觀旅局長陳美秀表示，鐵砧山風景秀麗，能眺望大安溪景致，雕塑公園裡也有步道、遊戲設施及體健設施可供各年齡層運動健身，鐵砧山每周日在遊客中心還有2場次的導覽解說活動，民眾可於上午參加導覽、走訪雕塑公園，中午可於踏親寵物親子餐廳用餐，下午開始至夜晚沉浸在音樂與星空下的魔幻氣氛中，夜晚宿於踏親露營區。

街舞 鐵砧山 音樂

延伸閱讀

影／大甲媽祖凌晨回鑾安座 80萬人恭迎也相約明年再見

大甲媽祖回鑾起衝突 大甲街頭二方人馬互嗆丟椅很火爆

「大甲．女子路」微旅行路線在大甲 探索女性的百年足跡

酒醉失控鐵棍砸車！「全聯先生」邱彥翔脫序神隱2年現況曝光

相關新聞

遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

大甲媽祖回鑾遶境上周末圓滿結束，數十萬信眾隨香路過台中海線各區，但假日過後，清水高中返校上課時發現，整個校內廁所如同歷經...

台中刷手機就可搭公車！超過2萬人綁定市民專屬乘車碼

台中市推動智慧交通服務，全市1300多輛公車已完成行動支付驗票機安裝，民眾搭乘公車時除可選擇電子票證外，也可使用行動支付...

地母廟捐大胃王抓斗車 埔里資源回收不再「吞不下去」

南投縣垃圾去化不易，埔里鎮清潔隊曾堆出垃圾山，連清潔車也相當老舊。埔里地母廟今天捐贈大型抓斗式資源回收車，夾爪一次能夾取...

大甲鐵砧山春季音樂慶典 2025春瘋媽祖音樂祭19、20日登場

「Mazu Fever春瘋媽祖」本月19日和20日將在台中大甲鐵砧山風景特定區的大甲鐵砧山遊客中心暨雕塑公園廣場舉行，免...

綠美圖遭疑文化空殼 盧秀燕：大家拭目以待

台中指標「綠美圖」預定12月開幕，綠議員質疑「文化局多有隱瞞」，包括開幕日期、展出藝術家及取消公共藝術裝置都未說明；藍議...

彰化市彰南路夜間施工 將管制交通4天

公路局中區養護工程分局彰化工務段4月14日至17日一連4天將進行台14線彰南路道路改善工程，每天晚間9點至隔天清晨6點進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。