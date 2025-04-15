大甲鐵砧山春季音樂慶典 2025春瘋媽祖音樂祭19、20日登場

「Mazu Fever春瘋媽祖」本月19日和20日將在台中大甲鐵砧山風景特定區的大甲鐵砧山遊客中心暨雕塑公園廣場舉行，免費入場，台中市觀旅局表示，這場橫跨周末兩天的「台灣春季活動」結合媽祖的誕辰與現場音樂的震撼，邀請全台樂迷與遊客一起參加。

主辦單位貝多因音樂行銷社表示，此次音樂表演邀請眾多樂團、DJ、街舞團體以及鼓圈。表演團體有The ShapeMaster、Masia One、癢癢Tickle Tickle、JacQ The、Van Leefan等多組實力派樂團帶來涵蓋搖滾、龐克、靈魂、嘻哈、雷鬼的多元音樂饗宴。Soul Kitchen、Irie、Crash等 DJ 也將以精彩的表演帶來不一樣的的律動時光。

大甲在地的驕傲大甲高中吉他社與熱音社，將於周日登台演出，大甲街舞工作室、Taokaz Group和Stay Hungry Group展現街舞技巧，還有藍得里不插電及創藝鼓舞夢想家激動人心的鼓聲。

台中市風管所指出，這場不只是音樂祭，更是一次跨文化、跨世代的動感聚會，民眾可搭大眾運輸或是共乘前往，減少交通壅塞，遊客中心周邊有收費停車場，永信運動公園附近也有免費停車場供自行開車民眾停車。

觀旅局長陳美秀表示，鐵砧山風景秀麗，能眺望大安溪景致，雕塑公園裡也有步道、遊戲設施及體健設施可供各年齡層運動健身，鐵砧山每周日在遊客中心還有2場次的導覽解說活動，民眾可於上午參加導覽、走訪雕塑公園，中午可於踏親寵物親子餐廳用餐，下午開始至夜晚沉浸在音樂與星空下的魔幻氣氛中，夜晚宿於踏親露營區。