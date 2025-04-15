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遶境後...清水高中生掩鼻打掃廁所屎尿氣炸「丟媽祖的臉」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大甲媽上周末遶境途經清水，但一所高中校內廁所如同歷經大戰浩劫，讓同學們氣憤在臉書爆料貼文，把媽祖的臉都丟光了。圖／爆料臉書臉書貼文
大甲媽上周末遶境途經清水，但一所高中校內廁所如同歷經大戰浩劫，讓同學們氣憤在臉書爆料貼文，把媽祖的臉都丟光了。圖／爆料臉書臉書貼文

大甲媽祖回鑾遶境上周末圓滿結束，數十萬信眾隨香路過台中海線各區，但假日過後，清水高中返校上課時發現，整個校內廁所如同歷經大戰浩劫，讓同學們氣憤在臉書爆料貼文，「就算是休息站，我也沒看過有這麼沒衛生的，把媽祖的臉都丟光了，真的看不懂欸」，並且表達不滿說，「遶境根本就是社會亂源，有夠吵就不說了，還鬧成這樣！」對此，鎮瀾宮尚無回應。

大甲鎮瀾宮表示，感謝清水高中提供校園空間供香客使用，針對學生的反應，未來廟方會持續並更努力呼籲香客，隨香遶境期間，應該要珍惜所有自發性提供的資源，並且要共同維護休息及廁所等空間的清潔，保持環境衛生，不要亂丟垃圾。廟方後續會跟學校討論，是否在活動過後委外聘請清潔人員打掃，避免對學生造成困擾。

清水高中校長蕭建華指出，大甲媽祖進香遶境是地方的大事，對辦學也是一次很好的教育，做為遶境必經的道路，對香客提供廁所原本是全力配合的工作，但對於部分如廁香客「把方便當成隨便」，直接造成同學不良的影響，並不願過多的苛責，但站在保護學生的立場下，建議廟方多做宣導標語，凡走過不必留下痕跡，自己將垃圾帶走，不要帶給校方及同學沉重的負擔，校方未來也會在校內製作看板標語，提醒大家清潔如廁，做好垃圾分類。

有學生在爆料公社貼文「大甲鎮南（編按，瀾）宮都給我滾出來」為題，氣炸指出，媽祖4月12日、13日繞境經清水，有香客在清水高中上廁所後，垃圾丟整地、洗手台也是，甚至有排泄物在地板，男廁就三間，馬桶，三間地板都是，「還要我們幫你們清理，哪來的臉啊！」

學生爆氣說，剛去掃的時候，整個味道在樓梯都聞得到，「還要用我們的手，幫你折被熏了2天的回收…」，學校對資源回收很講究，「我們幫你們整理好，還要幫你們折，幫你們分類，我們才能去倒欸，真的超噁心！」

爆料學生還說，「我們花錢是去讀書的，不是幫你們這群沒公德心的香客打掃的，衛生觀念真的很堪憂欸，是第一次上廁所？還是沒人教你怎麼上廁所 ？」「無障礙廁所被你們用到，我們打掃很有障礙 ，」遶境根本就是社會亂源，有夠吵就不說了，還鬧成這樣。「我們不是休息站好嗎！就算是休息站，我也沒看過有這麼沒衛生的，把媽組的臉都丟光了，真的看不懂欸！」

大甲媽上周末遶境途經清水，但一所高中校內廁所如同歷經大戰浩劫，讓同學們氣憤在臉書爆料貼文，把媽祖的臉都丟光了。圖／爆料臉書臉書貼文
大甲媽上周末遶境途經清水，但一所高中校內廁所如同歷經大戰浩劫，讓同學們氣憤在臉書爆料貼文，把媽祖的臉都丟光了。圖／爆料臉書臉書貼文
大甲媽上周末遶境途經清水，但一所高中校內廁所如同歷經大戰浩劫，讓同學們氣憤在臉書爆料貼文，把媽祖的臉都丟光了。圖／爆料臉書臉書貼文
大甲媽上周末遶境途經清水，但一所高中校內廁所如同歷經大戰浩劫，讓同學們氣憤在臉書爆料貼文，把媽祖的臉都丟光了。圖／爆料臉書臉書貼文
大甲媽上周末遶境途經清水，但一所高中校內廁所如同歷經大戰浩劫，讓同學們氣憤在臉書爆料貼文，把媽祖的臉都丟光了。圖／爆料臉書臉書貼文
大甲媽上周末遶境途經清水，但一所高中校內廁所如同歷經大戰浩劫，讓同學們氣憤在臉書爆料貼文，把媽祖的臉都丟光了。圖／爆料臉書臉書貼文

大甲媽祖 廁所 遶境

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